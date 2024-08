Zachwyca niezwykłym głosem i poruszającą historią. Niezapomniany występ w Polsce

Andrea Bocelli od lat uznawany jest za najlepiej sprzedającego się śpiewaka operowego na świecie, jak również jednego z najlepiej sprzedających się artystów w historii muzyki. Wydał kilkanaście płyt.

W tym roku celebruje trzydziestolecie kariery artystycznej. Jubileuszowe świętowanie rozpoczął już w marcu od występu na oscarowej scenie w Los Angeles razem ze swoim synem, Matteo. Podczas koncertu hollywoodzka publiczność mogła usłyszeć nowe wykonanie muzycznej wizytówki Andrei – "Time To Say Goodbye", w wersji wyprodukowanej i zaaranżowanej specjalnie na tę okazję przez dwukrotnego laureata Oscara, kompozytora Hansa Zimmera. Ten utwór, pierwotnie wydany jako "Con te partiro", później nagrany w duecie z Sarah Brightman, zapoczątkował wielką międzynarodową karierę artysty.

W lipcu koncerty odbyły się także w Hyde Parku w Londynie oraz w toskańskiej miejscowości Lajatico. 15, 17 i 19 lipca w naturalnym amfiteatrze na wzgórzach – Teatro del Silenzo towarzyszyli mu wtedy m.in. Ed Sheeran, Shania Twain, Brian May, Placido Domingo, Jose Carreras, Laura Pausini oraz hollywoodzcy aktorzy: Russel Crowe, Johnny Deep i Will Smith.

"Jako dziecko nauczyłem się marzyć o swojej przyszłości w zaczarowanej ciszy tych wzgórz. Życie sprawiło, że to marzenie się spełniło. 30 lat później mogę sobie tylko wyobrazić świętowanie mojej kariery i życia, jego siły i cudownego piękna tutaj, w Teatro del Silenzio, w otoczeniu tak wspaniałych artystów i przyjaciół. Chcę podziękować wszystkim, którzy pomogli spełnić moje dziecięce marzenia, organizując niezapomniany koncert" - napisał 65-letni Andrea Bocelli na swoim Instagramie, zapraszając fanów na jubileuszowe koncerty "Andrea Bocelli 30: The Celebration".

Z tego wydarzenia ma powstać film zatytułowany "Andrea Bocelii 30: The Celebration". Oprócz tego zostanie także zrealizowany nowy dokument o tenorze, który trafi do kin pod nazwą "Andrea Bocelli: Because i Believe". Będzie on ukazywał podróż od skromnego wykonawcy w piano barze do uznanego na całym świecie wokalisty, wyprzedającego koncerty.

W sobotę (24 sierpnia) Bocelli wystąpił także na PGE Narodowym w Warszawie. Utwory, na które czekała publiczność i które zabrzmiały ponownie w stolicy to oprócz ikonicznej kompozycji "Time To Say Goodbye", także aria "Nessun Dorma" z opery "Turandot" Giacomo Pucciniego.

Razem z włoskim tenorem wystąpił także jego syn Matteo oraz piosenkarka Sanah. Polska artystka pojawi się gościnnie również na koncercie świątecznym pt. "Matteo Bocelli. A Christmas Night With Matteo". Wydarzenie odbędzie się 17 listopada w TAURON Arenie Kraków, a w charakterze gości specjalnych wystąpią wówczas także Andrea Bocelli i David Garrett.

W 2025 roku Bocelli ponownie zawita do Polski, zaśpiewa 6 czerwca na ENEA Stadion w Poznaniu oraz 8 czerwca na Tarczyński Arena we Wrocławiu.

"Polska publiczność kocha Andreę Bocellego. Fani w naszym kraju uwielbiają jego głos i charyzmę, a w śpiewie włoskiego tenora odnajdują odskocznię od codzienności. Włoski tenor przyzwyczaił też wszystkich do wielkich wzruszeń i występów, które pozostają na zawsze w pamięci. Zapewne nie inaczej będzie także w Poznaniu oraz we Wrocławiu. Dlatego nie pozostaje mi nic innego jak tylko zaprosić wszystkich do udziału w tych spektakularnie zapowiadających się koncertach" – mówi Mateusz Pawlicki z agencji Prestige MJM, która zorganizuje wydarzenia z udziałem Andrei Bocellego.

25 października nakładem Decca Records & Sugar Music ukaże się także nowy album Andrei Bocellego "Duets".

Andrea Bocelli urodził się 22 września 1958 r. w miasteczku La Sterza znajdującym się w toskańskiej gminie Lajatico. Jako sześciolatek rozpoczął naukę gry na fortepianie, później zafascynował się także saksofonem i fletem. W wieku 12 lat Bocelli stracił wzrok - urodził się z jaskrą - podczas gry w piłkę nożną doznał wylewu krwi do mózgu. Mimo oczywistego talentu, nie myślał nawet o karierze muzycznej. Studiował prawo na Uniwersytecie w Pizie. Po ukończeniu studiów prawniczych zaczął pracować jako publiczny obrońca w sądzie Palazzo di Giustizia w Pizie, jednak po roku porzucił pracę na rzecz rozwijania kariery muzycznej. Uczył się śpiewu pod okiem słynnego tenora Franco Corelliego. Utrzymywał się z przygrywania na pianinie w lokalnych barach.

Przełom w jego życiu nastąpił w 1992 r., gdy włoski piosenkarz Zucchero zapoznał się z nagraniami Bocellego i zaproponował mu nagranie partii tenora w demo swojej piosenki "Miserere", aby wysłać je włoskiemu tenorowi Luciano Pavarottiemu. Pavarotti, będąc pod wrażeniem talentu początkującego tenora, zasugerował Zuccherowi nagranie utworu z Bocellim. Piosenka stała się przebojem w Europie. Bocelli towarzyszył Zuccherowi podczas europejskiej trasy koncertowej w 1993, śpiewając w duecie, jak i solo np. "Nessun dorma" z opery Turandot Giacomo Pucciniego.

W lutym 1994 wystartował w konkursie głównym Festiwalu Piosenki Włoskiej w San Remo z "Il mare quieto della sera" i z rekordowym wynikiem od jury zwyciężył w sekcji debiutantów ("Nuove Proposte"). W kwietniu tego samego roku wydał swój debiutancki album pt. "Il Mare Calmo della Sera", z którym wszedł do pierwszej dziesiątki list sprzedaży we Włoszech, a za jego wysoką sprzedaż uzyskał certyfikat platynowej płyty w kraju.

Jako zwycięzca sekcji debiutantów na Festiwalu Piosenki Włoskiej w San Remo w 1994, Bocelli wziął udział w konkursie głównym podczas kolejnej edycji festiwalu; z utworem "Con te partiro" zajął czwarte miejsce. Piosenka znalazła się na jego drugim albumie pt. "Bocelli", wyprodukowanym przez Mauro Malavasiego i wydanym w listopadzie 1995. Utwór stał się najlepiej sprzedającym się singlem wszech czasów w Belgii, cieszył się także popularnością m.in. we Francji i w Niemczech.

W 1996 włoski tenor został zaproszony do zaśpiewania w duecie z angielską sopranistką Sarah Brightman podczas finałowej walki niemieckiego boksera Henry'ego Maskego. Zmieniając tytułowy tekst piosenki "Con te partiro" na "Time to Say Goodbye", nagrali ją w duecie z członkami London Symphony Orchestra i zaśpiewali jako pożegnanie Maskego. Singiel zadebiutował na pierwszym miejscu listy przebojów w Niemczech, na którym utrzymał się przez 14 tygodni. Ze sprzedażą prawie trzech milionów egzemplarzy i sześciokrotną platyną, "Time to Say Goodbye" przyćmił poprzedni najlepiej sprzedający się singiel o ponad milion egzemplarzy oraz stał się bestsellerem wszech czasów w Niemczech i Szwajcarii.

Poza utworami operowymi Bocelli wykonywał także tradycyjne piosenki neapolitańskie i toskańskie, a także utwory popowe, jak na piątym albumie w jego dyskografii, "Sogno" (1999), na którym znalazła się piosenka "The Prayer", nagrana z kanadyjską wokalistką Celine Dion. Płyta sprzedała się w milionowym nakładzie, a śpiewak otrzymał nominację do nagrody Grammy w kategorii "najlepszy nowy artysta".

Bocelli podczas swojej kariery wielokrotnie sięgał po najróżniejsze nagrody. Wśród najważniejszych znajduje się Złoty Glob, nagroda World Music Award oraz statuetka Brit Awards. W repertuarze ma między innymi utwory Giuseppe Verdiego, Giacomo Pucciniego i Franciszka Schuberta. (PAP)