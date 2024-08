Poznań w szoku po pożarze. Rozpoczęto zbiórkę dla ofiar tragedii

Do pożaru i wybuchu w kamienicy przy ul. Kraszewskiego w Poznaniu doszło w nocy z soboty na niedzielę. W trakcie akcji poszkodowanych zostało 11 strażaków, zaś dwóch było poszukiwanych. Około południa premier Donald Tusk poinformował, że dwaj strażacy nie żyją. Do szpitala trafiły także trzy postronne osoby, które też zostały ranne w tym zdarzeniu.

W niedzielę po południu metropolita poznański abp Stanisław Gądecki napisał na platformie X, że modli się za tragicznie zmarłych strażaków, oraz za ich rodziny.

„Modlę się za strażaków, którzy zginęli w pożarze kamienicy w Poznaniu, za ich najbliższych, którym składam wyrazy serdecznego współczucia, za wszystkich poszkodowanych” – napisał metropolita poznański.

Podziękował także służbom ratunkowym i wolontariuszom Caritas za zorganizowaną pomoc.

W niedzielę Caritas Archidiecezji Poznańskiej uruchomiała zbiórkę dla poszkodowanych w pożarze i wybuchu.

„Jesteśmy w stałym kontakcie z Centrum Zarządzania Kryzysowego, aby jak najlepiej wspierać działania ratunkowe i pomocowe. Po zakończeniu akcji ratunkowej wielu ludzi będzie potrzebowało wsparcia w odbudowie swojego życia i powrocie do normalności. Dlatego zwracamy się do Was z prośbą o pomoc. Każda, nawet najmniejsza wpłata, przyczyni się do wsparcia poszkodowanych w tej tragedii. Razem możemy pomóc im stanąć na nogi i odbudować to, co stracili” – poinformowało Caritas Archidiecezji Poznańskiej.

Zbiórkę można wesprzeć w formie tradycyjnej na poniższe dane: Caritas Archidiecezji Poznańskiej, Nr konta: 70 1090 1362 0000 0000 3602 2297, Tytuł: Cel charytatywny – Kraszewskiego. Szczegóły zbiórki można znaleźć także na stronie caritaspoznan.pl.

PAP/ag