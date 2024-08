Niebezpieczne plany Ukrainy?

Czy Zachód zgodzi się na ukraińskie ataki na Moskwę czy Petersburg? Brytyjski "The Guardian" poinformował, że władze w Kijowie zabiegają o możliwość użycia pocisków Storm Shadow do atakowania centralnych rejonów Rosji.

Zdaniem brytyjskich dziennikarzy, Ukraińcy zasugerowali sojusznikom, że użycie rakiet dalekiego zasięgu w ramach "ataku demonstracyjnego", ma pokazać decydentom w Rosji, że obiekty wojskowe położone w pobliżu stolicy mogą także stać się celem bezpośrednich ataków. Przedstawiciele ukraińskich władz uważają bowiem, że dopiero bezpośrednie zagrożenie celów w Moskwie i Petersburgu może skłonić Rosjan do tego, by rozpoczęli negocjacje na temat zakończenia działań wojennych.

Jak informuje "The Guardian", na razie zabiegi Ukrainy o zgodę na użycie pocisków Storm Shadow nie przynoszą rezultatów. Przede wszystkim nie zgadzają się na to przedstawiciele Białego Domu, bowiem ich akceptacja jest konieczna z tej racji, że amerykańskie komponenty są używane w produkcji tych europejskich rakiet. Przedstawiciele władz Stanów Zjednoczonych brak zgody tłumaczą tym, że pociski tego typu mogą być niewystarczająco precyzyjne na dalekich dystansach, a to stanowi duże ryzyko eskalacji konfliktu z Rosją.

red./The Guardian