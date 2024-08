Znany politolog o sukcesji w PiS-ie

W rozmowie z Radiem Maryja Jarosław Kaczyński zdradził w piątek, że byłby bardzo zadowolony, gdyby jego następcą w roli prezesa Prawa i Sprawiedliwości został Mariusz Błaszczak. Zdaniem politologa Rafała Chwedoruka z Uniwersytetu Warszawskiego, były wicepremier i minister obrony narodowej spełnia wszystkie minimalne kryteria, by ubiegać się o liderowanie partią.

Z piątkowej rozmowy z obecnym prezesem PiS, którą odnaleźć można na portalu Radia Maryja, najciekawszy fragment dotyczy jasnego wskazania, kto powinien być ewentualnym następcą Jarosława Kaczyńskiego. - Bardzo bym się cieszył, gdyby to był Mariusz Błaszczak, ponieważ cenię go i lubię. To nie jest jednak swoista dyrektywa seniora partii, żeby akurat jego wybrać jako następcę - przyznał szef partii.

Rafał Chwedoruk zapytany przez Onet o osobę Mariusza Błaszczaka w kontekście przejęcia przez niego w przyszłości funkcji lidera PiS-u przyznał, że przewodniczący klubu parlamentarnego tej partii ma na to spore szanse. Za byłym wicepremierem przemawia to, że swoją karierę polityczną zaczynał jeszcze w Porozumieniu Centrum.

Zdaniem politologa z Uniwersytetu Warszawskiego za Błaszczakiem przemawia także jego wiek. - Błaszczak może docierać i do starszych wyborców i do ich młodszych pokoleń - ocenił Chwedoruk 55-letniego polityka.

Trzecim czynnikiem, który może pomóc byłemu wicepremierowi w przejęciu schedy po Kaczyńskim, jest to, że pomimo wielu funkcji publicznych, jakie wypełniał przez lata Błaszczak, nie ciągną się za nim afery i skandale.

Czy Mariusz Błaszczak zostanie w przyszłości prezesem PiS? Na odpowiedź na to pytanie trzeba będzie jeszcze trochę poczekać.

