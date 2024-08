Kaczyński namaścił swojego następcę?

Premier Jarosław Kaczyński od 2003 roku jest liderem PiS i jak ogłosił kilka miesięcy temu, nadal chce pełnić swoją funkcję. Potwierdzam swoją deklarację z marca, ale jestem otwarty na inne decyzje. Ja chciałem zrezygnować w 2020 roku. Nieoczekiwanie przyszła epidemia, nie zwołaliśmy wówczas kongresu, a rok później proszono mnie, abym został, ponieważ był wtedy w partii poważny kłopot - stwierdził w rozmowie z redakcją radiomaryja.pl.

Lider partii podczas tej rozmowy wskazał również, kto jego zdaniem w przyszłości powinien kierować PiS. - Bardzo bym się cieszył, gdyby to był Mariusz Błaszczak, ponieważ cenię go i lubię. To nie jest jednak swoista dyrektywa seniora partii, żeby akurat jego wybrać jako następcę. Uważam, że byłaby to najrozsądniejsza decyzja, jaką kongres partii może podjąć, ale to już jest w gestii kongresu - podkreślił Jarosław Kaczyński.

PW/radiomaryja.pl