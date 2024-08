Prezydent Duda świętował z Ukraińcami w Kijowie

Prezydentowi podczas tej wizyty towarzyszyli szefowie Biura Bezpieczeństwa Narodowego - Jacek Siewiera i Polityki Międzynarodowej- Mieszko Pawlak. To była pierwsza w tym roku wizyta Andrzeja Dudy na Ukrainie.

Wspólnie, ramię w ramię, prezydent Andrzej Duda, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i premier Litwy Ingrida Szimonyte potwierdzili jedność, potwierdzili to, że Polska i Litwa wspierają Ukrainę, aby pokonała Rosję. - Nie boimy się, chcemy być tutaj, bo najważniejsza jest obecność, a nie tylko puste słowa, czy puste polityczne deklaracje, płynące często z perspektywy wielu tysięcy kilometrów. To ta obecność pokazuje, że Polska stoi ramię w ramię przy Ukrainie - mówił prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości 33. rocznicy uchwalenia niepodległości.

Spotkanie z prezydentem Ukrainy

W Kijowie, oprócz uroczystości, odbyło się spotkanie prezydenta RP Andrzeja Dudy z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Przywódcy rozmawiali m. in o współpracy dwustronnej, kwestiach bezpieczeństwa i wsparciu Ukrainy walczącej z rosyjskim agresorem - informowała Kancelaria Prezydenta RP.

- Mam przyjemność powitać Prezydenta RP Andrzeja Dudę na Ukrainie. Od pierwszych dni tej wojny aktywnie współpracujemy, co wzmacnia zarówno Ukrainę, jak i całą Europę. Dziękuję Polsce za wszechstronne wsparcie w naszej walce - napisał Wołodymyr Zełenski w mediach społecznościowych.

Głowa państwa polskiego spotkała się także z ukraińskim premierem. Tematem rozmów była m. in. odbudowa Ukrainy, relacje polsko-ukraińskie oraz kwestie bezpieczeństwa.

Trójkąt Lubelski

Na marginesie uroczystości z okazji trzydziestej trzeciej rocznicy Niepodległości Ukrainy przedstawiciele państw Trójkąta Lubelskiego odbyli spotkanie. Podczas wspólnej konferencji Prezydent Andrzej Duda zapewniał, że Polska będzie wspierać Ukrainę na drodze do członkostwa w Unii Europejskiej i NATO.

- Tak jak byłem tutaj także i 23 lutego w przeddzień rosyjskiej agresji po to, żeby pokazać, że sąsiedzi są przy Ukrainie, po to żeby pokazać, że Ukraina nie jest sama, po to żeby pokazać, że się nie boimy. Tak, nie boimy się nawet, jeżeli będą leciały rosyjskie rakiety. Tak, nie boimy się. Tak, będziemy dalej pomagali Ukrainie - wskazał prezydent.

Wcześniej prezydent RP wygłosił przemówienie podczas głównych uroczystości na Placu Sofijskim, gdzie wystąpił wraz z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, a także premier Litwy Ingridą Szimonyte.

- To dla mnie wielki zaszczyt, że mogę być dziś w Kijowie po raz kolejny i świętować Dzień Niepodległości Ukrainy wraz z bohaterskim Narodem Ukraińskim! Polska jest przy Was i z Wami od samego początku rosyjskiej agresji - mówił Andrzej Duda podczas uroczystości z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy.

Niepodległa Ukraina

Trzydzieści trzy lata temu Ukraina proklamowała niepodległość. Polska była pierwszym krajem, który uznał ten fakt na arenie międzynarodowej. To już trzeci Dzień Niepodległości, który Ukraińcy przeżywają w cieniu toczącej się rosyjskiej inwazji. 24 sierpnia 2024 roku był 913 dniem wojny.

PW/wpolityce.pl