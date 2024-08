Pielgrzymi gromadzą się na Jasnej Górze podczas II szczytu pielgrzymkowego

Pielgrzymi z różnych części Polski w weekend zgromadzą się na Jasnej Górze. Piesi przybędą głównie z archidiecezji łódzkiej, katowickiej i częstochowskiej. Nie zabraknie też pątników z bardziej odległych miejsc, jak Tarnów, Warszawa, czy z paulińskiej parafii w Trnavie na Słowacji. Przyjadą również cykliści m.in. z diec. drohiczyńskiej, czy pielgrzymi na rolkach z warszawskiego Bemowa.

W piątek, w wigilię uroczystości odprawione będą nieszpory w Bazylice Archikatedralnej o godz. 17.15, a po nich wierni przejdą w diecezjalnej procesji maryjnej na Jasną Górę, gdzie o godz. 19 zjednoczą się z pozostałymi pielgrzymami na Mszy św.

Kolejnego dnia, podczas Uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej, główna Suma Odpustowa zostanie odprawiona o godz. 11 na szczycie, pod przewodnictwem prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka. Tradycyjnie podczas tej mszy św. nastąpi ponowienie Jasnogórskich Ślubów Narodu, których autorem jest bł. prymas Stefan Wyszyński. Tego dnia modlitwa na szczycie rozpocznie się już o godz. 10, a o godz. 19 odprawiona zostanie dodatkowa msza św. z udziałem wiernych z Częstochowy, której Matka Boża Jasnogórska jest patronką.

Jest to jedyne święto maryjne na Jasnej Górze, przed którym trwa nowenna, czyli dziewięciodniowe duchowe przygotowania. Codziennie, aż do 25 sierpnia, o godz. 18.30 przed jasnogórskim szczytem odprawiane są msze św. ze specjalnymi rozważaniami, w których szczególnie uczestniczą wierni z parafii częstochowskich. Kazania nowennowe głosi ks. Marek Studenski. Wikariusz generalny diecezji bielsko-żywieckiej zaprasza wszystkich do "Szkoły Jasnogórskiej Matki i Królowej" i zachęca, aby w tym czasie szczególnie modlić się w intencjach Kościoła w Polsce, prosząc o to, by nie odchodził od Boga, by życie nienarodzonych było chronione i by lekcje religii nie zniknęły ze szkół.

Na Jasnej Górze w ciągu roku odbywają się dwa szczyty pielgrzymkowe: 15 sierpnia, w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, oraz 26 sierpnia, w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Drugie święto zostało zatwierdzone w 1904 r. przez papieża Piusa X, początkowo jedynie dla Jasnej Góry i ówczesnej diecezji włocławskiej. Ważną rolę w tym procesie odegrał bł. Honorat Koźmiński, który po upadku powstania styczniowego starał się zjednoczyć naród wokół Królowej Polski, Maryi. W 1931 r. papież rozszerzył obchody święta na całą Polskę, wyznaczając datę 26 sierpnia i zatwierdzając nowy tekst mszy św. oraz brewiarza.

PAP/pw.