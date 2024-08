Mieszkaniowy boom w Olsztynie

Według najnowszych danych opublikowanych przez olsztyński oddział Głównego Urzędu Statystycznego w czerwcu bieżącego roku oddano do użytku 211 mieszkań, a od stycznia do końca czerwca przekazano łącznie 426 lokali. Oznacza to wzrost o 15,1 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2023 roku.

Średnia powierzchnia mieszkań oddanych do użytku w pierwszym półroczu wyniosła 59,1 m², co oznacza spadek o 8,3 m² w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego. W przypadku budownictwa indywidualnego, gdzie domy budowane są na zamówienie prywatnych klientów, przeciętna powierzchnia użytkowa wyniosła 171,9 m². Jest to o 4,4 m² mniej niż w analogicznym okresie 2023 roku.

Z kolei w przypadku budownictwa przeznaczonego na sprzedaż lub wynajem średnia powierzchnia mieszkania wyniosła 54,9 m², co stanowi spadek o 7 m².

Ceny nieruchomości w Olsztynie, według lokalnych pośredników, kształtują się na poziomie od 12 do 25 tys. zł za m² nowego mieszkania w zależności od lokalizacji i wielkości lokalu. Na rynku wtórnym ceny są niższe i wynoszą przeciętnie około 9 tys. zł za m².

GUS informuje również, że w pierwszym półroczu 2024 roku w Olsztynie rozpoczęto budowę 281 mieszkań, co stanowi wzrost o 42,6 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Spośród tych inwestycji aż 274 dotyczy budownictwa przeznaczonego na sprzedaż lub wynajem, a jedynie 7 dotyczy budownictwa indywidualnego.

Warto również zaznaczyć, że w najbliższym czasie w Olsztynie rozpocznie się szereg nowych inwestycji mieszkaniowych. Z danych GUS wynika, że w pierwszym półroczu 2024 roku wydano aż tysiąc pozwoleń na budowę lub zgłoszono zamiar budowy, co stanowi wzrost 5,5-krotny w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego.

Na poziomie całego województwa warmińsko-mazurskiego liczba mieszkań oddanych do użytku w pierwszym półroczu 2024 roku wyniosła 2417, co stanowi spadek o 14 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2023 roku.

AG