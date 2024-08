Premier Modi o poszerzaniu współpracy gospodarczej między Indiami a Polską

Czwartek (22 siernia) to drugi dzień wizyty indyjskiego premiera w Warszawie. Przed południem Modi spotkał się z premierem Tuskiem. Jak powiedział indyjski premier po tym spotkaniu, podczas rozmowy udało się określić szereg nowych inicjatyw, dzięki którym relacje polsko-indyjskie nabiorą nowego kierunku. "Nasze dwa demokratyczne kraje powinny stawiać na wymianę międzyparlamentarną, a aby bardziej poszerzać współpracę gospodarczą, postaramy się również wciągnąć w tę współpracę sektory prywatne w obu krajach" - mówił Modi.

"Polska jest światowym liderem w obszarze przetwórstwa żywności. Chcielibyśmy więc, by polskie firmy znalazły się w tzw. wielkich targach żywności, które w tej chwili powstają w Indiach" - zaznaczył.

Jak mówił premier Modi, "urbanizacja w Indiach nabiera coraz szybszego tempa, co również otwiera kolejne szanse na współpracę na przykład przy oczyszczalniach ścieków, gospodarce odpadami stałymi czy infrastrukturze miejskiej". "Technologie czystego węgla, zielonej, odnawialnych źródeł energii, czy sztuczna inteligencja, to kolejne wspólne priorytety dla obu naszych krajów. Zapraszamy polskie firmy do przyłączenia się do inicjatywy +Make in India+, niech produkują w Indiach dla całego świata" - powiedział szef indyjskiego rządu.

"Indie mają wiele osiągnięć w zakresie technologii finansowej, farmaceutycznej, czy branży kosmicznej. Z radością podzielimy się zatem naszymi doświadczeniami w tych obszarach z Polską. Ścisła współpraca w zakresie przemysłów obronnych jest symbolem naszego wzajemnego zaufania. Będziemy dalej wzmacniać tę współpracę" - zapewnił Modi.

Do 2004 roku Indie używały do szkolenia pilotów wojskowych polskich samolotów TS-11 Iskra, kupowały też wozy zabezpieczenia technicznego dla wojsk pancernych. PAP/ag