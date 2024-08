Sieć VeloBanku rozwija się. Oddział w Olecku już otwarty dla mieszkańców

Olecko zyskało nową placówkę partnerską VeloBanku, która znajduje się przy Placu Wolności 7C. Oddział, otwarty w dni robocze od 9:00 do 16:00, zapewnia mieszkańcom miasta i okolic dostęp do wygodnych usług bankowych. Konsultanci pozostający do dyspozycji klientów zaprezentują ofertę i odpowiedzą na pytania dotyczące m.in. Wakacyjnego kredytu gotówkowego z RRSO 11,4%.

Placówka w Olecku zapewnia obsługę kasową czynną w godzinach pracy oddziału i doradztwo finansowe. Dzięki dogodnej lokalizacji i dostępnym miejscom parkingowym, codzienne bankowanie staje się prostsze. Klienci z Olecka i okolic mogą teraz korzystać z konkurencyjnej oferty produktów finansowych VeloBanku także w formie stacjonarnej.

Nowy oddział VeloBanku to miejsce, gdzie warto skorzystać m.in. z oferty kredytu gotówkowego. Korzystny kredyt umożliwia nawet 3 miesiące „urlopu” od spłaty rat, a prowizja 0% oraz RRSO 11,4% czynią propozycję jeszcze bardziej atrakcyjną. Kredyt gotówkowy został nagrodzony branżową nagrodą Złoty Bankier 2024. Dzięki konkurencyjnym warunkom jest idealnym rozwiązaniem na różnorodne potrzeby – wyjazd na wymarzone wakacje last minute, czy skompletowanie wyprawki szkolnej dla dziecka.

- Otwarcie nowej placówki partnerskiej VeloBanku w Olecku to istotny element strategii rozwoju w województwie warmińsko-mazurskim. Konsultanci są na miejscu, gotowi wyjaśnić każdy aspekt naszej oferty finansowej. W drugiej połowie lata, kiedy urlop wciąż przed nami lub kompletujemy szkolną wyprawkę dla dzieci, nasz nagradzany kredyt może okazać się szczególnie pomocny. Świat Bardziej Velo nieustannie się rozwija, oferując coraz bardziej dostępną i wygodną bankowość, która ułatwia codzienne zarządzanie finansami. Stacjonarna obsługa bankowa jest dla nas ważna, ponieważ pozwala na bezpośredni kontakt z klientem, co doceniają konsumenci, którzy wybierają taką formę bankowania. Bezpośrednie spotkania z doradcami pomagają w budowaniu trwałych relacji, co w Świecie Bardziej Velo ma ogromne znaczenie – mówi Adam Buczyński, Dyrektor Regionu w VeloBanku.

Więcej informacji na temat oferty produktów bankowych można znaleźć na stronie internetowej: www.velobank.pl

Pełna lista oddziałów VeloBanku znajduje się pod adresem: https://www.velobank.pl/oddzialy#/placowki

Nota prawna

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 11,4%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 45 100 zł, całkowita kwota do zapłaty 66 104,10 zł, oprocentowanie zmienne 10,85%, całkowity koszt kredytu 21 004,10 zł (w tym: prowizja 0 zł, odsetki 21 004,10 zł, opłata za prowadzenie VeloKonta oraz obsługę karty do Konta w okresie trwania kredytu 0 zł), 90 miesięcznych rat równych w wysokości po 734,49 zł każda. Kalkulację wykonaliśmy 6.05.2024 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Z oferty kredytu gotówkowego możesz skorzystać, jeśli: w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie miałeś/miałaś kredytu gotówkowego ani kredytu konsolidacyjnego w VeloBank S.A., masz aktywne zgody marketingowe (w tym SMS, mejl i telefon) oraz zadeklarujesz, że w całym okresie kredytu spełnisz warunek oferty, tj. będziesz mieć VeloKonto i co miesiąc zapewnisz wpływ na konto min. 2000 zł oraz wykonasz min. 5 płatności kartą do konta lub BLIKIEM. Jeżeli nie spełnisz warunku oferty - od kolejnego miesiąca podwyższymy oprocentowanie kredytu o 2 pp. do czasu ponownego spełnienia warunku. Okres kredytowania do 10 lat. Podczas wnioskowania o kredyt możesz skorzystać z karencji w spłacie pierwszej raty od 1 do 3 miesięcy i wówczas warunki kosztowe kredytu ulegną zmianie. W okresie karencji nie spłacasz kapitału ani odsetek. Termin płatności raty kapitałowo-odsetkowej będzie zapisany w umowie. Udzielenie i wysokość kredytu zależą od wyniku badania i oceny Twojej zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje znajdziesz w placówkach oraz na velobank.pl.