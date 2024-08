"Kosmiczne” opowieści naukowców z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w Parku Centralnym

Przez cały lipiec i sierpień Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie zaprasza na spotkania wakacyjnego projektu Istny Kosmos. Jego gośćmi są m.in. naukowcy z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Do współpracy zaproszeni zostali: dr inż. Kacper Kotulak, dr hab. Bartosz Dąbrowski, prof. Leszek Błaszkiewicz i prof. Stanisław Czachorowski.

Spotkania odbywają się we wtorki, czwartki i soboty w Zajezdni trolejbusowej (oraz jej okolicy) przy ul. Knosały, a wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. A co było inspiracją dla cyklu Istny Kosmos?

— Pięćdziesiąt lat temu, a dokładnie 6 listopada 1974 roku, za pomocą ogromnego radioteleskopu ulokowanego w Arecibo na Portoryko, człowiek wysłał w kosmiczną przestrzeń pierwszą wiadomość skierowaną do pozaziemskich cywilizacji. Wiadomość, adresowana do Obcych zamieszkujących kulistą gromadę gwiazd M13 w gwiazdozbiorze Herkulesa, zawierała zakodowane w kodzie dwójkowym informacje o strukturze kwasu DNA, o wyglądzie człowieka, liczbie ludzi na Ziemi, miejscu Ziemi w Układzie Słonecznym, a także o samym radioteleskopie w Arecibo. Była to pierwsza ludzka próba skomunikowania się z pozaziemskimi kulturami — tłumaczą organizatorzy.

Cykl podzielony jest na kilka kategorii. W letnie ODLOTOWE CZWARTKI wieczorową porą odbywają się pogadanki o kosmosie i dziwności oraz kosmiczne wydarzenia artystyczne. A w MIĘDZYGALAKTYCZNE SOBOTY w godzinach popołudniowych – warsztaty oraz integracyjne działania animacyjne o charakterze familijnym.

Wśród gości pojawili się dotąd m.in. trzej naukowcy z Centrum Diagnostyki Radiowej Środowiska Kosmicznego UWM w Olsztynie. Dr hab. Bartosz Dąbrowski opowiadał o wszechświecie na falach radiowych a dr inż. Kacper Kotulak o „sposobach na ocalenie wszechświata przy wykorzystaniu głupoty, przemocy i butelki po piwie”.

Dwukrotnie w programie cyklu pojawia się także prof. Leszek Błaszkiewicz. Znacie go doskonale z anteny Radia UWM FM (z audycji Między Nauką a Fikcją i Słodki Smak El-Muzyki). Dlatego nie dziwi fakt, że na początku sierpnia w Parku Centralnym towarzyszył mu jeden z twórców muzyki elektronicznej – Przemysław Rudź, który zaprezentował program „Na Srebrnym Globie”. Wspólnie dyskutowali natomiast o „Harmonii sfer, czyli kulturotwórczym potencjale astronomii.”