Jachira na prezydenta? Trwa dyskusja

W Partii Zieloni toczy się dyskusja, czy wystawić własnego kandydata na prezydenta, to normalne w partii z aspiracjami, ostateczną decyzje podejmie rada krajowa - przekazała działaczka Zielonych, posłanka KO Klaudia Jachira. Jeśli partia wskazałaby na mnie jako na kandydatkę, będę do dyspozycji - dodała.

PAP zapytała Jachirę, czy Zieloni, będący częścią Koalicji Obywatelskiej, rzeczywiście rozważają wystawienie własnego kandydata na prezydenta.

— Tak, toczy się dyskusja w partii czy wystawić własnego kandydata na prezydenta i sądzę, że to normalne w partii z aspiracjami, która chce rosnąć i się rozwijać, ale jednocześnie czujemy jak duże byłoby to wyzwanie — przekazała Jachira.

Jak podkreśliła, ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie rada krajowa.

— Najbliższą radę krajową mamy 14 września, ale możliwe, że na niej jeszcze nie zapadnie ostateczna decyzja — zaznaczyła posłanka.

Pytana, czy jeśli partia wskazałaby na nią, to czy zdecydowałaby się, aby być kandydatką Zielonych na prezydenta, odparła: "jeśli partia ostatecznie by podjęła taką decyzję, to jestem do dyspozycji członków i członkiń partii".

Jednocześnie podkreśliła, że pierwszą kwestią jest, czy w ogóle Zieloni wystawią swojego kandydata, a dopiero następną, kto mógłby nim być.

Kaludia Jachira (ur. w 1988 r.) w wyborach parlamentarnych w 2019 roku dostała się do Sejmu z listy Koalicji Obywatelskiej z okręgu w Warszawie. Na początku marca ub. roku poinformowała o przystąpieniu do Zielonych. W ostatnich wyborach, w październiku 2023 roku ponownie zdobyła mandat poselski z listy KO.

o tym, że Partia Zieloni rozważa wystawienie własnego kandydata na prezydenta jako pierwszy w poniedziałek napisał portal Gazeta.pl.

