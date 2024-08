Nowe zajęcia sportowe w ramach programu Aktywna Szkoła - budżet do dyspozycji szkół czeka

Koniec sierpnia i początek września to idealny moment na dołączenie do programu Aktywna Szkoła, który nie tylko wzbogaca ofertę edukacyjną szkół, ale także otwiera nowe możliwości przed nauczycielami wychowania fizycznego. Dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki szkoły mogą zdobyć fundusze na organizację dodatkowych zajęć sportowych i sprzęt. W nowym roku szkolnym 300 tys. uczniów może skorzystać z dodatkowych zajęć sportowych.

Zajęcia dla 300 tys. dzieci

Dodatkowe zajęcia cieszą się coraz większym zainteresowaniem zarówno wśród uczniów, jak i nauczycieli. Do projektu Aktywny do Kwadratu dołączyło już prawie 7 000 szkół, tworząc ponad 18 000 grup, które wypełnią boiska sportowymi aktywnościami. Założenia programu przewidują uczestnictwo 10 tys. szkół, w których może powstać 20 tys. grup, co oznacza 300 tys. dzieci w programie dodatkowych zajęć.

Wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia

W ramach programu Aktywny do Kwadratu, który jest trzecim filarem Aktywnej Szkoły, szkoły mają szansę na pozyskanie środków na wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia. To niezwykła okazja, by rozszerzyć ofertę zajęć wychowania fizycznego o dodatkowe treningi, które mogą odbywać się 1-3 razy w tygodniu dla klas IV i starszych oraz 1-2 razy w tygodniu dla młodszych uczniów. Zajęcia te są doskonałą formą rozwijania pasji sportowych, poprawy kondycji fizycznej oraz integracji uczniów.

25 tys. na sprzęt dla szkoły

Nadal dostępne są miejsca w projekcie Aktywny Weekend - umożliwia on dofinansowanie zajęć sportowych prowadzonych na obiektach szkolnych w soboty i niedziele z możliwością uzyskania 25 tys. złotych dofinansowania na sprzęt sportowy.

Rozwój zawodowy dla animatorów

Co więcej, udział w programie Aktywna Szkoła to szansa dla nauczycieli na rozwój zawodowy. Dzięki Akademii Sportu Powszechnego osoby prowadzące zajęcia mogą poszerzać swoje kompetencje, zdobywać nowe umiejętności oraz inspirować się nowoczesnymi metodami pracy z dziećmi i młodzieżą. W planie rozwoju kompetencji przygotowano szereg szkoleń przy współpracy z Polskimi Związkami Sportowymi, tak aby każdy trener był wyposażony w wiedzę pozwalającą na pracę z różnorodnymi dyscyplinami. Szkolenia odbywają się na szczeblu ogólnopolskim oraz regionalnie a część materiałów dostępna jest online. Przygotowane zostały też konkursy oraz system motywacyjny z nagrodami dla najbardziej zaangażowanych animatorów i trenerów.

Korzyści dla dzieci

Warto podkreślić, że program Aktywna Szkoła nie tylko wspiera zdrowy rozwój fizyczny dzieci i młodzieży, ale także pomaga w budowaniu kompetencji społecznych, takich jak praca zespołowa, organizacja czasu czy zarządzanie emocjami. Jest to także skuteczna forma przeciwdziałania problemom, takim jak stres czy agresja, które mogą występować w środowisku szkolnym.

Benefity wizerunkowe dla szkół

Dla szkół program Aktywna Szkoła to również znaczące korzyści wizerunkowe i organizacyjne. Uczestnictwo w tak znaczącym projekcie podnosi prestiż placówki, przyciąga uczniów oraz buduje pozytywny wizerunek szkoły jako miejsca, które dba o wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży. Ponadto dodatkowe zajęcia sportowe mogą wzmocnić więzi z lokalną społecznością, angażując ją w organizację i uczestnictwo w wydarzeniach sportowych na terenie szkoły.

Nie czekaj - dołącz do tysięcy szkół, które już korzystają z tego unikalnego programu, i zapewnij swoim uczniom możliwość aktywnego spędzania czasu w szkole. Zgłoszenia są nadal otwarte, a liczba miejsc ograniczona.

aktywnydokwadratu@aktywnaszkola.pl Więcej na temat zgłoszeń: https://www.aktywnaszkola.pl/ oraz pod numerem telefonu: +48 455 409 423 lub mailowo:

Dofinansowano ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.

Źródło informacji: Fundacja Orły Sportu