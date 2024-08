Rosji brakuje żołnierzy do odbicia obwodu kurskiego

Putinowi brakuje 15 tys. żołnierzy do odbicia obwodu kurskiego - napisał w poniedziałek portal Moscow Times powołując się na dziennik "Wall Street Journal". Strona rosyjska musiałaby przerzucić czterokrotnie większą liczbę żołnierzy, by w ciągu dwóch tygodni odzyskać kontrolę nad obwodem kurskim.

Według zachodnich szacunków wojskowych w regionie działa około 6 tys. ukraińskich żołnierzy, a kolejne 4 tys. stanowią ich wsparcie. Do połowy ubiegłego tygodnia rosyjskie dowództwo przeniosło do obwodu kurskiego około 5 tys. żołnierzy.

Wojsk rosyjskich jest więc w obwodzie mniej, niż ukraińskich, a zgromadzone tam jednostki nie mają doświadczenia we wspólnych walkach i brakło im czasu na przygotowania. Zdaniem analityka wojskowego, Jurija Fiodorowa, dowództwo stara się uzupełniać grupę kurską żołnierzami poborowymi. Potwierdzają to historie wziętych do niewoli podczas ofensywy: w filmach opublikowanych przez ukraińskie media poborowi skarżą się, że zostali rzuceni do walki bez odpowiedniego przeszkolenia i broni, a ich dowódcy uciekli. (PAP)