Kolejna odsłona Warnijskiego kunsztyku

Stowarzyszenie Miasta, Gmin i Powiatów – Szlak Świętej Warmii rozpoczęło właśnie zbieranie propozycji do konkurs na Warnijski Kunsztyk Turystyczny. Stosowny certyfikat ma wyróżniać najlepsze regionalne obiekty noclegowe i gastronomiczne. Kunsztyk to gwarowe, warmińskie określenie czegoś, co jest eleganckie i wysmakowane, z pewnością niecodzienne.