Zakintos – malownicza wyspa Wraku

Zakintos, znana również jako Zante, to jedna z najbardziej malowniczych wysp w Grecji. Geograficznie znajduje się na południe od kontynentu europejskiego, w odległości około 20 kilometrów na zachód od zachodniego wybrzeża Grecji kontynentalnej. Jest to trzecia co do wielkości wyspa w archipelagu Wysp Jońskich, po Kefalonii i Korfu. Położenie Zakintos sprawia, że jest to popularny cel turystyczny, przyciągający zarówno miłośników plażowania, jak i tych, którzy chcą odkrywać uroki greckiej kultury i historii. Dzięki swojej malowniczej scenerii, przyjaznej atmosferze i bogatej ofercie atrakcji, wyspa jest jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc w Grecji przez turystów z całego świata.

Zakintos znana jest głównie ze swoich błękitnych wód, piaszczystych plaż i urokliwych wiosek. Wyspa szczyci się również bogactwem przyrody. Jednym z symboli wyspy są chronione żółwie morskie Caretta-caretta w Zatoce Laganas, które odwiedzają jej plaże w celu składania jaj. Ochrona żółwi jest bardzo ważna zarówno dla władz, jak i mieszkańców wyspy Zakynthos, która jest jednym z najważniejszych miejsc na świecie do rozmnażania tego gatunku.



Historia Zakintos sięga starożytności, kiedy to wyspa była zamieszkana przez Greków, a potem poddana wpływom rzymskim, bizantyjskim, a nawet weneckim. Podczas swojej burzliwej historii Zakintos wielokrotnie zmieniało swoich władców, co pozostawiło ślady w architekturze i kulturze wyspy. Dziś odnaleźć tu można wiele zabytków, które opowiadają historię jej przeszłości.

Wyspa jest łatwo dostępna drogą lotniczą i morską. Posiada własne lotnisko, Międzynarodowy Port Lotniczy Zakintos, obsługujący liczne loty krajowe i międzynarodowe. Ponadto, istnieje również możliwość dotarcia na wyspę drogą morską, poprzez regularne połączenia promowe z portami na greckim kontynencie oraz z innymi wyspami.

Atrakcje wyspy



Jedną z najbardziej znanych atrakcji Zakintos są jego plaże. Na czele stawia się plażę Navagio, znaną także jako Plażę Wraku. Otoczona jest klifami, z białym piaskiem i turkusową wodą i bez wątpienia jest to miejsce, które zapiera dech w piersiach. Znajduje się na północnym wybrzeżu wyspy i jest otoczona wysokimi klifami oraz krystalicznie czystymi wodami. Główną atrakcją jest wrak statku MV Panagiotis, który osiadł na plaży w 1980 roku. Plaża jest dostępna tylko drogą morską, co dodaje jej tajemniczości i wyjątkowości. To idealne miejsce do kąpieli słonecznych, pływania i fotografowania. Inne popularne plaże to Porto Limnionas, Porto Zoro, oraz Banana Beach, z bogatą infrastrukturą turystyczną. Na uwagę zasługuje również Plaża Laganas. Jest to raj dla miłośników przyrody i aktywnego wypoczynku. To również jedno z głównych miejsc lęgowych żółwi Caretta caretta. W okolicy znajduje się wiele centrów nurkowych oferujących możliwość nurkowania wokół raf koralowych i podziwiania bogactwa podwodnego świata.

Poza plażami Zakintos oferuje wiele innych atrakcji turystycznych. Warto odwiedzić stolicę wyspy, miasto Zakintos, gdzie można podziwiać zabytkową architekturę, w tym kościoły i klasztory. Jedynym budynkiem, który przetrwał trzęsienie ziemi w 1953 roku (miejscowi wierzą, że był to cud) jest ogromna Katedra zbudowana w 1925 roku ku czci patrona miasta św. Dionizjosa. Polecam również odwiedzenie wyjątkowo ciekawego Muzeum Bizantyjskiego, gdyż w XVII i XVIII w. Zakinthos stanowiła centrum jońskiej szkoły malarstwa. Nowatorskie, realistyczne przedstawienie postaci świętych przez malarzy tutejszej szkoły robi wielkie wrażenie także dziś. W mieście jest bardzo ładna promenada nadmorska z mnóstwem małych rybackich łódek cumujących obok wielkich promów. Poza portem znajduje się kilka ulic handlowych, z arkadami chroniącymi latem przed słońcem, a zimą przed deszczem.

Inną popularną atrakcją jest Góra Vrachionas, najwyższy szczyt wyspy, który oferuje wspaniałe widoki na całą okolicę. Kolejnym miejscem wartym odwiedzenia jest Niebieska Jaskinia, znana również jako Modra Grota zlokalizowana jest na północnym wybrzeżu Zakintos. Wnętrze jaskini oświetlone jest błękitem wody, tworząc magiczną atmosferę. Najlepiej odwiedzić ją podczas spokojnej pogody, gdy słońce odbija się od wody, tworząc niezwykłe refleksy światła.

Miejscem niezwykle interesującym jest również Latarnia Morska w Keri. Położona jest na południowym krańcu wyspy i oferuje spektakularne widoki na Morze Jońskie oraz na zachód słońca. To idealne miejsce na romantyczną wycieczkę lub wieczorne spacery. Po drodze można zatrzymać się w malowniczej wiosce Keri i spróbować lokalnych przysmaków w tradycyjnych tawernach.

Najwyższym szczytem Zakintos jest Góra Wawrzynowa, zwana również Skopos. Oferuje ona imponujące widoki na wyspę i Morze Jońskie. Można tam dotrzeć pieszo lub samochodem, a na szczycie znajduje się kaplica św. Wawrzyńca, gdzie można odpocząć i podziwiać panoramę wyspy.

Polecam również malowniczą wioskę Bohali położoną na wzgórzu, oferującą przepiękne widoki na miasto Zakintos oraz Morze Jońskie. Spacerując po wąskich uliczkach, można odkrywać tradycyjne tawerny serwujące lokalne specjały oraz urokliwe sklepiki z pamiątkami. Wieczorem warto odwiedzić jedną z tawern i zrelaksować się przy tradycyjnej greckiej muzyce.

Zakintos to wyspa pełna niezwykłych atrakcji, od malowniczych plaż po urokliwe wioski i imponujące widoki. Niezależnie od tego, czy jest się miłośnikiem przyrody, nurkowania czy po prostu relaksu na plaży, ta grecka wyspa z pewnością spełni oczekiwania każdego turysty i zapewni niezapomniane wspomnienia z wakacji.

Zakintos to nie tylko piękne krajobrazy, ale także bogata kultura i tradycje. Wyspa słynie z tradycyjnej greckiej kuchni, gdzie można delektować się świeżymi owocami morza, oliwkami, serem feta oraz różnorodnymi daniami z ryb i owoców morza. Nie można również zapomnieć o greckiej oliwie z oliwek i miejscowych winach, które są prawdziwą ucztą dla podniebienia. Wyspa ma wiele do zaoferowania każdemu turyście. Dla tych, którzy szukają spokoju i relaksu, jak i dla tych, którzy pragną aktywnego wypoczynku, Zakintos jest idealnym miejscem na spędzenie niezapomnianych wakacji.

Anna Molęda-Kompolt