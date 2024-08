Dożynki 2024 na Warmii Mazurach – kiedy i gdzie się odbędą?

Wielkimi krokami zbliża się czas świętowania corocznych dożynek. W Polsce obchodzimy je w różnych wydaniach: sołeckich i parafialnych. Popularnością cieszą się dożynki gminne, powiatowe, wojewódzkie. Dożynki to czas dziękczynienia za zebrane plony i docenienia ciężkiej pracy rolników. Sprawdź, gdzie i kiedy będą świętować dożynki 2024 mieszkańcy Warmii Mazur.

Gminy i powiaty zapraszają na tegoroczne dożynki, które zbliżają się wielkimi krokami. Przygotowania idą pełną parą, by goście mogli podziwiać piękne wieńce dożynkowe, barwne korowody, występy utalentowanych zespołów ludowych i wieczorne koncerty gwiazd. W programie nie zabraknie wzruszających chwil, takich jak wręczenie medali i statuetek dla zasłużonych rolników.

To wyjątkowa okazja, by zanurzyć się w bogactwie polskiej tradycji, spróbować regionalnych specjałów i cieszyć się muzyką, nie tylko ludową. Dożynki to także czas na integrację lokalnej społeczności i pielęgnowanie pięknych obyczajów.

Jakie imprezy czekają nas na Warmii i Mazurach? Sprawdź w galerii.

Wykaz będziemy aktualizować.

ag