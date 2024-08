Olsztyn na liście najczęściej uczęszczanych miejsc w trakcie sierpniowego długiego weekendu?

PKP Intercity od 14 do 18 sierpnia przewiozło 1,3 mln podróżnych - poinformował przewoźnik w poniedziałek. Dodano, że 18 sierpnia został pobity dzienny rekord liczby pasażerów, który wyniósł 307 tysięcy. Najwięcej osób korzystało z tras między Warszawą a Trójmiastem i Krakowem.

— Długi sierpniowy weekend to okres najintensywniejszego ruchu pasażerskiego w całym roku. Od 14 do 18 sierpnia z usług PKP Intercity skorzystało 1,3 mln podróżnych. Ponadto 18 sierpnia został pobity dzienny rekord liczby pasażerów i wyniósł on 307 tys. osób — przekazało PKP Intercity.

Przewoźnik poinformował też, że podczas długiego weekendu zapewnił 31 dodatkowych połączeń i wydłużył relacje 12 pociągów. Ponadto, odbyły się cztery przejazdy w podwójnym zestawieniu pociągów Pendolino oraz 12 przejazdów w podwójnym zestawieniu pociągów Flirt i Dart. Przewoźnik wzmocnił 319 pociągów dodatkowymi 594 wagonami.

Polacy najchętniej podróżowali w tym czasie między Warszawą a innymi większymi miastami, zwłaszcza Trójmiastem i Krakowem. Wielu pasażerów wybrało się także do popularnych kurortów wypoczynkowych: Szczecina, Olsztyna, Kołobrzegu, Zakopanego, Międzyzdrojów, Świnoujścia czy Władysławowa.

PKP Intercity poinformowało, że w czerwcu na pokładach pociągów przewoźnika podróżowało 7,1 mln osób, czyli o około 14 proc. więcej niż rok temu, a w lipcu – 7,9 mln, tj. o ok. 12 proc. więcej niż rok wcześniej.

PKP Intercity to największy polski operator kolejowy, który zapewnia komunikację pomiędzy dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, a także umożliwia podróżowanie po Europie.

Do 2030 roku PKP Intercity planuje uruchamiać blisko dwa razy więcej pociągów i zwiększyć liczbę pasażerów do niemal 90 mln rocznie. Spółka przyjęła strategię "PKP Intercity - Kolej Dużych Inwestycji", która zakłada inwestycję 27 mld zł w nowoczesny tabor i infrastrukturę.

PAP/pw.