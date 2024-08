Sieć marketów zamyka kolejne sklepy w Polsce

Spółka Galec, zarządzająca siecią E.Leclerc w Polsce, zwiększyła przychody ze sprzedaży netto do 31,5 mln zł w 2023 roku, w porównaniu do 21,9 mln zł w 2022 roku. Mimo wzrostu przychodów operacyjnych do 1,3 mln zł z 77 tys. zł, firma zakończyła rok stratą netto 3,3 mln zł, podczas gdy w 2022 roku osiągnęła zysk 4,3 mln zł. W związku z trudnościami finansowymi, zdecydowano o zamknięciu czterech sklepów: w Kędzierzynie-Koźlu, Koninie, Malborku i Poznaniu.

W czerwcu sieć E.Leclerc w Polsce ogłosiła 4,6% wzrost obrotów w 46 swoich sklepach w ramach porównywalnych lokalizacji, co jest efektem nowej strategii rozwoju wdrażanej od ubiegłego roku.

Jean-Philippe Magre, prezes E.Leclerc Polska, skomentował trudną decyzję o zamknięciu czterech sklepów, podkreślając, że choć ma to wpływ na zespoły pracownicze, takie działanie jest konieczne dla efektywnego wykorzystania zasobów i dalszego rozwoju marki. Zauważył, że wpływ tych lokalizacji na ogólne obroty jest ograniczony, a pozostałe sklepy zrekompensują utratę wolumenu.

Sieć E.Leclerc, założona w 1949 roku w Bretanii, obecnie liczy 515 hipermarketów i supermarketów we Francji oraz sklepy w Polsce, Portugalii, Hiszpanii i Słowenii. W Polsce pierwszy sklep otwarto w 1995 roku, a obecnie sieć obejmuje 46 sklepów, 20 stacji benzynowych i 13 sklepów online.