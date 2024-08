Szokujące dane z placówek medycznych. Jak długo mieszkańcy Warmii i Mazur muszą czekać na wizytę u specjalisty?

Długie kolejki do lekarzy nie dziwią już chyba nikogo. Stały się też wśród wielu Polaków obiektem żartów, ale tym, którzy faktycznie muszą czekać już nie jest do śmiechu. Jak sytuacja wygląda w województwie warmińsko-mazurskim według portalu swiatprzychodni.pl?

Długie kolejki do specjalistów to problem, który chyba od zawsze był na językach. Doprowadziło to też do tego, że wielu Polaków udaje, że nie mają problemu ze swoim zdrowiem, bo na wizytę trzeba bardzo długo czekać.

Czy mieszkańcy Warmii i Mazur też mają problem z dostaniem się na badania?

Najciężej do alergologa dostać się w Elblągu. Średnie oczekiwanie na wizytę w Poradni alergologicznej przy al. Grunwaldzkiej to 542 dni, natomiast przy al. Jana Pawła II to ok. 476 dni. Nie lepiej jest też w powiecie olsztyńskim, gdzie na badanie w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce czeka się około roku. W Olsztynie, aby dostać się na badania alergologiczne w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym należy czekać około 431 dni.

Sytuacja najlepiej wygląda w Poradni Alergologiczno-Pulmonologicznej w Węgorzewie, gdzie czas oczekiwania na wizytę to jeden dzień.

Zdecydowanym rekordem oczekiwania do dermatologa jest Olsztyn i Miejski Szpital Zespolony. Aby móc się przebadać, trzeba czekać około 698 dni. Nieco lepiej, ale również długo trzeba czekać w Przychodni Specjalistycznej przy ul. Dworcowej. Tam średni czas oczekiwania to 417 dni. Na podium stanął również Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy, gdzie na badanie do poradni dermatologicznej dla dzieci trzeba czekać rok.

Najkrócej czekać będą mieszkańcy Bartoszyc, bo w Specjalistycznym Centrum Medycznym można dostać się "z marszu".

Długie kolejki mogą zszokować również pacjentów do endokrynologa. Znowu najciężej mają mieszkańcy Elbląga. Na badanie w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym trzeba czekać około 637 dni. Nieciekawie jest też w Zespole Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim, gdzie czas oczekiwania to 488 dni. Jeśli chodzi o Olsztyn to nie jest lepiej. Średni czas oczekiwania to 514 dni w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym i 461 dni w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym przy al. Warszawskiej.

Najkrócej na badanie czeka się w Nidzicy, bo "tylko" 24 dni.

O wizycie do poradni gastrologicznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym to nawet zdarza się zapomnieć. Dlaczego? Bo na wizytę tutaj trzeba czekać około 704 dni. Na drugim miejscu znalazł się Elbląg i Wojewódzki Szpital Zespolony z czasem oczekiwania około 585 dni. Najkrócej czeka się do specjalisty ponownie w Nidzicy.

Kardiolog pilnie poszukiwany? Na Warmii i Mazurach zdecydowanie najdłuższe kolejki są właśnie do tego specjalisty. Najdłużej w tym przypadku czekają pacjenci z Iławy, bo aż 865 dni. W Olsztynie niestety, nie jest lepiej. W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie kolejki są już na 523 dni do przodu, a w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym nawet na 700 dni. W tym przypadku sytuacja najlepiej wygląda w Zespole Opieki Zdrowotnej w Szczytnie, gdzie czas oczekiwania to tylko "80 dni".

Aby dostać się do neurologa również trzeba czekać. Najdłużej w Olsztynie w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym, ten czas to około 788 dni. Zaraz za nim jest Uniwersytecki Szpital Kliniczny i 517 dni oczekiwania na wizytę. Nie lepiej jest w innych rejonach województwa. W Kurzętniku to 525 dni oczekiwania, w Nowym Mieście Lubawskim 435 dni, a w Ełku nawet 669 dni. Najkrócej na badania czekają pacjenci z Braniewa.

Na Warmii i Mazurach najszybciej, w porównaniu z pozostałymi specjalistami można dostać się do ginekologa, urologa, okulisty i ortodonty.