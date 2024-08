Daniel Zadworny, wójt gminy Dywity nie żyje. "Już się nie spotkamy"

— Zszokowani, przytłoczeni, poruszeni do głębi serca, informujemy z wielkim bólem i żalem, że w sobotę 17 sierpnia podczas rodzinnego urlopu zmarł nagle i niespodziewanie Daniel Zadworny - Wójt Gminy Dywity — informuje oficjalny profil gminy Dywity.

— Nie możemy pogodzić się z tym, co się wydarzyło, bo to nie czas, gdy planów i projektów dla rozwoju Gmina Dywity było tak wiele! Rodzina, znajomi, przyjaciele, cała wspólnota lokalna i społeczność Gminy Dywity poniosły niepowetowaną stratę.

Wójt Zadworny przebywał na urlopie z rodziną. Z nieoficjalnych informacji wynika, że doznał zawału w podróży powrotnej na terenie Szwajcarii. Miał 46 lat. Był żonaty, osierocił dwójkę dzieci.

— W imieniu samorządu gminnego Rodzinie składamy najszczersze wyrazy współczucia. Łączymy się wszyscy z Wami w bólu, tulimy Was i dodajemy otuchy — podkreśla dywicki samorząd. — O uroczystościach pogrzebowych i innych ważnych sprawach związanych z tym rozdzierającym serce wydarzeniem będziemy informować wkrótce.

Wójtem Gminy Dywity był od 21 listopada 2018 roku. Daniel Zadworny. Urodził się w 1978 roku. Z wykształcenia prawnik i urbanista, a także rzeczoznawca majątkowy. Doświadczenie samorządowe zaczął zdobywać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. To tam miał możliwość zajmowania się planowaniem rozwoju regionalnego województwa, biorąc udział w pracach nad dokumentami programowi związanymi z wdrażaniem środków Unii Europejskiej.

— Daniel był bardzo rodzinny — wspomina Michał Kontraktowicz, wójt gminu Stawiguda. — Był też rzeczowy i otwarty na ludzi i ich sprawy. Samorządowiec z krwi i kości. Przed jego urlopem umówiliśmy się na spotkanie zaplanowane po jego przyjeździe, by omówić kilka spraw. Niestety, już się nie spotkamy.

