Kolejna fala epidemiczna przetacza się przez Europę?

– COVID wciąż jest obecny – stwierdził dr Paweł Grzesiowski. – Wirus nie zniknął, nadal jest aktywny i tworzy nowe warianty. To prowadzi do kolejnej fali epidemii, która przechodzi przez Europę i Polskę – dodał Główny Inspektor Sanitarny.

W rozmowie z TVN24 dr Paweł Grzesiowski ostrzegł, że liczba chorych na COVID-19 rośnie. Zwrócił uwagę, że obecnie nie ma powszechnie dostępnego skutecznego leku, a szczepionki są na wyczerpaniu, czekając na nowe dostawy. Podkreślił, że w tej sytuacji najważniejsze jest noszenie maseczek, dezynfekcja i unikanie kontaktu z chorymi.

Trudno dokładnie oszacować skalę zakażeń, ponieważ wiele przypadków przebiega łagodnie i nie jest zgłaszanych. Jednak wzrost sprzedaży testów, liczby wizyt u lekarzy oraz podwyższona zawartość materiału genetycznego wirusa w ściekach potwierdzają, że mamy do czynienia z kolejną falą epidemii.

Dr Paweł Grzesiowski zauważył, że powrót do rozmowy o COVID-19 jest trudny, ponieważ wielu ludzi odrzuca te informacje, uważając je za straszenie lub manipulację. Podkreślił jednak, że COVID-19 to kolejna choroba zakaźna, która zrywa z sezonowością i atakuje nawet latem. Przypomniał, że wirus SARS-CoV-2 pojawił się pod koniec 2019 roku, a do Polski dotarł w marcu 2020, wywołując wielomiesięczny lockdown.

Obecnie WHO obawia się, że podobnie może rozprzestrzenić się małpia ospa, która została uznana za globalne zagrożenie zdrowia publicznego. Choroba ta, objawiająca się wysypką i gorączką, dotknęła przede wszystkim Demokratyczną Republikę Konga, ale pojawiła się także w innych krajach afrykańskich i po raz pierwszy poza Afryką – w Szwecji.

Źródło: Gazeta.pl