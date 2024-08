Joaquin Phoenix rezygnuje z projektu: chaos i kontrowersje w Hollywood

Na pięć dni przed rozpoczęciem zdjęć, Phoenix zdecydował się opuścić projekt, którego był nie tylko główną gwiazdą, ale również jednym z pomysłodawców.

Pomysł, który przekraczał granice

Projekt, który miał reżyserować Todd Haynes, zapowiadał się na jedno z najbardziej śmiałych przedsięwzięć ostatnich lat. Akcja filmu miała rozgrywać się w Los Angeles lat 30. XX wieku, a fabuła miała skupiać się na romansie między dwoma mężczyznami. Phoenix nie tylko wcielałby się w jedną z głównych ról, ale również miał duży wkład w scenariusz, który współtworzył razem z Haynesem. Film, ze względu na swoją odważną tematykę i śmiałe podejście do granic sztuki, miał być przeznaczony wyłącznie dla dorosłych widzów, z kategorią NC-17.

Nagłe wycofanie i ogromne straty

Na pięć dni przed rozpoczęciem zdjęć Phoenix zdecydował się jednak wycofać z projektu, pozostawiając ekipę filmową w trudnej sytuacji. Scenografia była już gotowa, a setki ludzi zaangażowanych w produkcję nagle straciły pracę. Straty finansowe są ogromne, a branża filmowa nie kryje oburzenia. Pytania o to, dlaczego Phoenix podjął tak drastyczną decyzję na tak późnym etapie, pozostają bez odpowiedzi. Czy aktor miał wątpliwości co do przekraczania granic, które sam wyznaczył? A może chodziło o coś więcej?

Refleksje aktora i reakcja Hollywood

Choć Phoenix znany jest z trudnych wyborów zawodowych, tym razem jego decyzja wzbudziła ogromne kontrowersje. W Hollywood pojawiają się głosy, że aktor powinien ponieść konsekwencje swojego nagłego wycofania, a producenci rozważają różne opcje, w tym możliwe kary finansowe. Sam Phoenix ponoć jest gotów na pokrycie strat, które mogłyby sięgnąć nawet kilku milionów dolarów.

Jednak to, co najbardziej intryguje, to pytanie, co skłoniło Phoenixa do tak nagłego kroku. Czy aktor zdał sobie sprawę, że film, który miał przekraczać granice, mógł być zbyt kontrowersyjny nawet jak na jego standardy? Czy doszedł do wniosku, że lepiej zrezygnować, zanim projekt wejdzie w życie? Niezależnie od przyczyn, jego decyzja może być postrzegana jako mądry krok, który uchronił go i innych przed zaangażowaniem się w coś, co mogło okazać się destrukcyjne.



