Czołowy klub Premier League chce zatrudnić Wojciecha Szczęsnego?

Od kilku tygodni krążyły spekulacje dotyczące przyszłości Wojciecha Szczęsnego w Juventusie. Nowy trener turyńskiego klubu, Thiago Motta, przygotowując plan na nadchodzący sezon, zdecydował się na odważne zmiany, które nie uwzględniały dotychczasowego numeru jeden w bramce. W środę te przypuszczenia zostały potwierdzone – Juventus oficjalnie ogłosił, że kontrakt z polskim bramkarzem został rozwiązany za porozumieniem stron.

Dla Szczęsnego, który przez lata był filarem defensywy "Starej Damy", decyzja klubu oznacza możliwość swobodnego poszukiwania nowego pracodawcy. Mimo zakończenia współpracy z Juventusem, 34-letni golkiper wciąż cieszy się dużym uznaniem w świecie futbolu i nie powinien mieć trudności ze znalezieniem nowego klubu. Jego doświadczenie i umiejętności, poparte latami gry na najwyższym poziomie, są atutami, które przyciągają zainteresowanie wielu zespołów.

Jak donosi portal hitc.com, jednym z potencjalnych zainteresowanych usługami Szczęsnego jest jego były klub – Arsenal. Menadżer "Kanonierów", Mikel Arteta, podobno planuje wzmocnienie rywalizacji o miejsce w bramce i widzi w Polaku odpowiedniego kandydata, który mógłby podnieść poziom drużyny. Arteta, znając wartość solidnego bramkarza, umieścił nazwisko Szczęsnego wysoko na swojej liście życzeń.

Warto przypomnieć, że Szczęsny trafił do Arsenalu 18 lat temu jako młody talent, rozpoczynając swoją profesjonalną karierę pod okiem legendarnego Arsène'a Wengera. To właśnie w barwach "Kanonierów" zdobywał swoje pierwsze doświadczenia w seniorskiej piłce, a jego związki z klubem z północnego Londynu pozostają silne do dziś. Sam zawodnik nigdy nie krył swojego sentymentu do Arsenalu, co mogłoby ułatwić jego ewentualny powrót.

Obecnie Arsenal dysponuje bramkarzami, takimi jak David Raya oraz Aaron Ramsdale. Niemniej jednak, pojawiły się spekulacje, że Ramsdale może opuścić klub, co zwiększyłoby potrzebę pozyskania nowego golkipera. Szczęsny, z jego bogatym doświadczeniem i umiejętnością radzenia sobie w najtrudniejszych sytuacjach, mógłby okazać się kluczowym wzmocnieniem dla drużyny Artety, zwłaszcza w kontekście walki o najwyższe cele w Premier League i europejskich pucharach.

Źródło: WP Sportowe Fakty/hitc.com

sj