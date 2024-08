Między kamienicami przy ul. Dąbrowszczaków w Olsztynie stanął nowy budynek [ZDJĘCIA]

Nowy budynek nazywany "plombą" stanął między kamienicami przy ul. Dąbrowszczaków. Kiedyś to była działka miasta, na której funkcjonował "dziki parking". Została bardzo dawno temu sprzedana, ale przez długi czas nic tu się nie działo.

Użytkownik wieczysty tego terenu złożył do ratusza wniosek o pozwolenie na budowę w 2012 roku. Mieszkańcy kamienic nie chcieli zabudowy w tym miejscu, nawet konserwator był przeciwny. Walczyli o to w różnych instancjach, ale przegrali. Ratusz wydał pozwolenie na budowę budynku handlowo-usługowego z mieszkaniem w 2018 roku.

— Wydaliśmy decyzję odmowną o pozwoleniu na budowę. Kierowaliśmy się ochroną konserwatorską kamienicy przy ul. Dąbrowszczaków 6. Po to kamienica została wpisana na listę zabytków, aby chronić ją przed czynnikami zewnętrznymi. Uznaliśmy, że budowa budynku tuż obok będzie miała wpływ w zakresie nieodwracalnego zniszczenia elewacji szczytowej. Zwróciliśmy również uwagę na nieuzasadnioną ingerencję w historyczne wnętrze urbanistyczne. Willa przy ul. Dąbrowszczaków 6 była zawsze samodzielnie stojąca, nie była częścią zabudowy pierzejowej — mówił dla Gazety Olszyńskiej Bartłomiej Skrago z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie. — Nasza decyzja trafiła do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które ją uchyliło i umorzyło postępowanie. W uzasadnieniu ministerstwo stwierdziło, że nowy budynek zostanie wybudowany na innej działce, więc my nie mamy kompetencji materialno-prawnych do wydawania decyzji w zakresie tej inwestycji. Dodano również, że budynek nie będzie stykał się z zabytkową kamienicą. W naszej opinii tak właśnie jest i było to widać już na projekcie. Ministerstwo stwierdziło jednak, że nie nastąpi oparcie elementów konstrukcyjnych nowego budynku o ścianę szczytową willi. Na styku dostawionej przeszkolonej ściany i kamienicy mają znajdować się wyłącznie elementy uszczelniające — silikon, masy plastyczne i uszczelki — nieingerujące w zabytkową elewację.

Wszystko powstało jednak zgodnie z prawem.

— Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Olsztyna informuje, że na wniosek mieszkańców budynków przy ul. Dąbrowszczaków 6 i 7 dwukrotnie została przeprowadzona kontrola budowy ww. budynku 16 listopada 2023 roku i 12 marca 2024 roku (po zrealizowaniu budynku w stanie surowym otwartym). W trakcie przeprowadzonych kontroli stwierdzono, że budowa realizowana jest na podstawie wymaganego pozwolenia na budowę bez istotnych odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego — mówi inż. Aleksander Lachowicz, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego.

Prace ruszyły wiosną 2023 roku. Obecnie przy ulicy Dąbrowszczaków stoi już budynek o łącznej powierzchni 700 mkw., mający od 3 do 5 kondygnacji, z najwyższym punktem ok. 16 metrów, w niższym ok. 10 metrów. Za wykonanie odpowiada firma Luxbud Łukasz Szymański. Powstaną tu lokale usługowo-handlowe z mieszkaniem.

ag