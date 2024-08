Olsztyńska straż graniczna przyłapała nielegalnie przebywających w Polsce cudzoziemców

13 sierpnia (wtorek) funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Olsztynie sprawdzili legalność pobytu cudzoziemców. Okazało się, że obcokrajowcy przebywają w naszym kraju niezgodnie z przepisami.

Do kontroli okazali tylko paszporty wydane w kraju pochodzenia. Nie posiadali żadnych dokumentów, które pozwoliłyby im na legalny pobyt w Polsce.

24-letni Indonezyjczyk otrzymał decyzję administracyjną zobowiązującą go do powrotu do swojego kraju. Wobec Gruzinów, w wieku 54, 52 i 25 lat wszczęto postępowania administracyjne o zobowiązaniu ich do powrotu do kraju pochodzenia.

To kolejny przypadek zatrzymania nielegalnie przebywających cudzoziemców przez warmińsko-mazurskich strażników granicznych. Pod koniec lipca dwóch Gruzinów otrzymało nakaz powrotu do swojego kraju oraz 6-miesięczny zakaz wjazdu do Polski. W tym samym czasie rozpoczęto postępowanie administracyjne wobec zatrzymanego Marokańczyka i dwóch Indonezyjczyków w kwestii powrotu do krajów pochodzenia.