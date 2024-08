Uhonorujemy Wojsko Polskie

Choć jest obchodzone 15 sierpnia, w rocznicę bitwy warszawskiej 1920 roku, tym razem w Olsztynie uroczystości odbędą się dzień później. Wojewódzkie obchody Święta Wojska Polskiego to m.in. wyjątkowa parada mundurowych.

Wydarzenia sprzed ponad wieku są doskonałą okazją do oddania hołdu bohaterom tamtych lat. To jednocześnie szansa na bliższe spotkanie z mundurowymi różnych formacji przy okazji przemarszu czy obejrzenia z bliska wojskowego sprzętu podczas pikniku militarnego.

Przy okazji piątkowego (16 sierpnia) świętowania olsztynianie powinni nastawić się na niedogodności poruszaniu się w Śródmieściu. Zostanie zmieniona organizacja ruchu oraz kursowanie komunikacji zbiorowej.

Najwcześniej, bo już w czwartek (15 sierpnia), zostanie zamknięty parking na pl. Solidarności. To tam następnego dnia będzie się odbywać militarny piknik. Pozostałe zmiany będą wprowadzane w piątek. A będą to: zamknięcie jednej jezdni Alei Piłsudskiego na odcinku od ul. Plater do ul. Kościuszki oraz zamknięcie parkingu na Placu Dunikowskiego.

Uroczystości zaczną się o 9:30 symbolicznym złożeniem kwiatów przed tablicą poświęconą Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. Natomiast główna ich część została zaplanowana od 11:30 w pobliżu skrzyżowania al. Piłsudskiego i ul. Plater.

*** Program uroczystości:

9:30 - złożenie kwiatów przez organizatorów uroczystości pod tablicą pamiątkową poświęconą Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, lokalizacja: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. E. Plater 1 w Olsztynie;

10:00 - msza św. Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. Adama Mickiewicza 10;

11:00-11:30 - przemarsz kompanii honorowej wraz z pocztami sztandarowymi oraz uczestnikami obchodów z kościoła na al. J. Piłsudskiego;

11:30 - uroczysty apel z okazji wojewódzkich obchodów święta wojska polskiego, w tym: wystąpienia okolicznościowe i defilada pododdziałów;

9:00-15:00 - piknik militarny (Plac Solidarności).

*** Zmiany w komunikacji miejskiej (16 sierpnia, piątek)

W związku z obchodami Święta Wojska Polskiego na czas zamknięcia przejazdu przez al. Piłsudskiego, ul. 11- Listopada, ul. Pieniężnego i ul. Kopernika zostają wprowadzone trasy objazdowe dla linii:

> LINIA 1

w obu kierunkach ulicami: Kościuszki - DWORZEC GŁÓWNY

> LINIA 5

w obu kierunkach ulicami: Piłsudskiego – Kościuszki – DWORZEC GŁÓWNY

> LINIA 101

ETAP I (zamknięta ul. Kopernika): w obu kierunkach ulicami: Kajki – pl. Pułaskiego – Kościuszki – Piłsudskiego i dalej swoją trasą

ETAP II (zamknięta al. Piłsudskiego): w obu kierunkach ulicami: Kajki – pl. Pułaskiego – Kościuszki - Niepodległości – Mochnackiego i dalej swoją trasą

> LINIA 105

w obu kierunkach ulicami: Żołnierska – Kościuszki – Niepodległości – Śliwy i dalej swoją trasą

> LINIE 106, 117

w obu kierunkach ulicami: Piłsudskiego – Kościuszki – Plac Pułaskiego – Kajki – Partyzantów i dalej swoimi trasami

> LINIE 107, 111

w obu kierunkach ulicami: Żołnierska – Kościuszki – Niepodległości – Mochnackiego i dalej swoimi trasami

> LINIA 109

w obu kierunkach ulicami: Kościuszki – Niepodległości – Śliwy i dalej swoją trasą

> LINIA 110

ETAP I (w przypadku dłuższego zamknięcia dla ruchu ul. Głowackiego): w kierunku POLMOZBYT ulicami: Piłsudskiego – Kościuszki – Kołobrzeska i dalej swoją trasą

ETAP II (zamknięta al. Piłsudskiego): w obu kierunkach ulicami: Kołobrzeska – Kościuszki – Plac Pułaskiego – Kajki – Partyzantów i dalej swoją trasą

> LINIE 113, 128

w obu kierunkach ulicami: Piłsudskiego – Mazowieckiego – Pstrowskiego – Niepodległości – Śliwy i dalej swoimi trasami.