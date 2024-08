Szukamy wolontariuszy na WAMA Film Festival

Wolontariat to sposób na dołączenie do ekipy festiwalowej, by tworzyć największy festiwal filmowy na Warmii i Mazurach! Można podejrzeć „od kuchni”, jak wygląda organizacja wydarzenia kulturalnego, a także zdobyć doświadczenie zawodowe. W przerwach między obowiązkami można obejrzeć świetne filmy oraz poznać wybitnych ludzi ze środowiska filmowego.

Jakie będą obowiązki wolontariusza?

Wolontariusze pomagają w organizacji recepcji festiwalowej, obsłudze sali kinowej, organizacji głosowania publiczności, dokumentacji fotograficznej, opiece nad gośćmi i wielu innych zadaniach. Wolontariat trwa od 14 do 22 września.

Jakie są korzyści?

Wolontariat można zaliczyć do praktyk studenckich. Można go również wpisać do CV, ponieważ organizatorzy przygotują certyfikaty odbytego wolontariatu. Pracując przy tak dużym wydarzeniu kulturalnym, można poznać wielu ludzi z branży filmowej, a także zobaczyć, w jaki sposób organizowany jest festiwal filmowy.

Jakie trzeba spełniać warunki, by zostać wolontariuszem?

Warunek jest tylko jeden - ukończone 18 lat.

To będzie tydzień pełen wrażeń, nowych znajomości (także międzynarodowych) i budowania atmosfery największego w regionie festiwalu filmowego. Żeby się zgłosić, wystarczy do 2 września wypełnić formularz: https://wamafestival.pl/wolontariat-formularz-zgloszeniowy/.

Czekamy na Was!

11. WAMA Film Festival odbędzie się między 17 a 21 września 2024 roku w Olsztynie.



***

Organizatorem WAMA Film Festival jest Instytut KOSMOPOLIS Fundacja Nauki, Kultury i Edukacji w Olsztynie.

Producentem festiwalu jest Stowarzyszenie FILMFORUM.

Głównym mecenasem wydarzenia jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a współorganizatorem: Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.

Projekt współfinansuje Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego.

Sponsorem festiwalu jest Michelin Polska Sp. z.o.o.

Towarzyszące festiwalowi działania edukacyjne wspierają: Unia Europejska oraz Narodowe Centrum Kultury.

Projekt „INTERFILMLAB 8.0 - program edukacyjny na rzecz zwiększenia konkurencyjności i możliwości eksportowych polskiego przemysłu filmowego (8. edycja)” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozostających w dyspozycji Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych w ramach Programu: „Rozwój Sektorów Kreatywnych 2024”.

Partnerem branżowym festiwalu jest Crew United Polska.

Partnerami międzynarodowymi tegorocznej edycji imprezy są: Malta Film Foundation (Malta), Stiftelsen Amandusfestivalen (Norwegia), Malfamé Association (Francja), Foundation for Art Development AIA (Gruzja) i Cinemahall INGO (Ukraina).

Partnerami festiwalu są: MULTIKINO S.A., Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie, Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie, Państwowe Liceum Plastyczne im. Erica Mendelsohna w Olsztynie oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie.