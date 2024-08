Kompletnie pijany 56-latek zasnął na stacji benzynowej przy ul. Towarowej w Olsztynie. W tym czasie miał pod opieką 8-letniego chłopca

Policjanci podsumowali miniony weekend. Od piątku do niedzieli na terenie Olsztyna i powiatu olsztyńskiego doszło do 17 kolizji. Nie odnotowano żadnego wypadku drogowego. W ręce funkcjonariuszy trafiło 4 nietrzeźwych kierowców.

Od piątku (9 sierpnia) do niedzieli (11 sierpnia) na terenie powiatu doszło do 17 kolizji drogowych. Co może ucieszyć, w tym czasie nie doszło do żadnego wypadku drogowego.

Niestety, wciąż nie brakuje nieodpowiedzialnych kierowców, którzy wsiadają za kierownicę pod wpływem alkoholu lub mimo sądowego zakazu.

W piątek (9 sierpnia) policjanci otrzymali zgłoszenie o podejrzeniu nietrzeźwego kierowcy na ul. Towarowej w Olsztynie. Jak się okazało, opisywany renault stał zaparkowany na jednej ze stacji paliw. W środku spał mężczyzna a obok niego siedział 8- letni chłopiec. Badanie kierowcy na zawartość alkoholu w organizmie wykazało blisko 2 promile.

Ponadto okazało się, że 56- latek jest poszukiwany do odbycia kary 5 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu i posiadał dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.

W związku z tym, że mężczyzna nie mógł opiekować się dalej swoim synkiem na miejsce wezwani zostali pracownicy MOPSu, którzy zajęli się chłopcem.

56- latek został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie.

W sobotę (10 sierpnia) około godz. 18:30 policyjni wywiadowcy zauważyli jadącego ul. Wilczyńskiego opla. Według posiadanych przez nich informacji mężczyzna siedzący za kierownicą pojazdu mógł posiadać aktywny sądowy zakaz.

W związku z tym postanowili zatrzymać auto do kontroli. W trakcie interwencji potwierdzili swoje podejrzenia. Kierowcą okazał się 21- latek z aktywnym sądowym zakazem prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Za jego złamanie młody kierowca odpowie przed sądem.

W niedzielę (11 sierpnia) około godz. 8:00 policjanci zatrzymali do kontroli kierowcę opla. Badanie 24- latka za zawartość alkoholu w organizmie wykazało ponad 1 promil. Mężczyzna stracił prawo jazdy, a za popełnione przestępstwo odpowie przed sądem.

W tym samym czasie na terenie gminy Barczewo policjanci olsztyńskiej drogówki zatrzymali do kontroli kierowcę forda. 47- latek kierował autem pod wpływem alkoholu. Miał w organizmie ponad pół promila.

W poniedziałek (12 sierpnia) w nocy na dk53 w m. Trękusek w ręce policjantów „wpadł” 26- letni kierowca audi. Jechał na „podwójnym gazie”. Miał ponad 1 promil alkoholu w organizmie.