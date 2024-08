Prezydent Duda będzie uczestniczył w finałowym meczu polskich siatkarzy na IO

Jak poinformowała Małgorzata Paprocka, szef Kancelarii Prezydenta, Andrzej Duda udał się do Paryża, by o godz. 13 kibicować polskim siatkarzom w finałowym meczu na Igrzyskach Olimpijskich. Dodała, że część reprezentacji olimpijskiej powróci do kraju wraz z prezydentem.