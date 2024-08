ZUS wysyła pisma do mieszkańców Warmii i Mazur. O co chodzi?

Od 1 października tego roku będzie można składać wnioski o nowe świadczenia dla rodzin z programu „Aktywny Rodzic”. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyśle pisma do osób, które już pobierają świadczenia na dzieci. W pismach zawarta będzie informacja o nowym programie.

Pismo z ZUS otrzyma osoba, która już pobiera na dziecko jedno ze świadczeń dla rodzin, np. dofinansowanie do żłobka czy rodzinny kapitał opiekuńczy. Dowie się z niego więcej na temat programu Aktywny Rodzic, z którego od 1 października można będzie składać wnioski o nowe świadczenia:

— aktywni rodzice w pracy,

— aktywnie w żłobku,

— aktywnie w domu.

Zakład będzie wysyłać pisma do 13 sierpnia 2024 roku. Będzie je można odebrać i przeczytać również na swoim koncie na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

— Świadczenia z programu Aktywny Rodzic przysługują zamieszkałym w Polsce obywatelom polskim, obywatelom UE/EFTA oraz Wielkiej Brytanii, pozostałym cudzoziemcom, o ile spełniają warunek legalnego pobytu w Polsce na podstawie karty pobytu z dostępem do rynku pracy albo na podstawie innego dokumentu potwierdzającego legalny pobyt i dostęp do rynku pracy — wyjaśnia Anna Grabowska regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie warmińsko-mazurskim.

— Całkiem nowym świadczeniem jest „Świadczenie aktywni rodzice w pracy”. Przysługuje ono aktywnym zawodowo rodzicom lub opiekunom na dziecko w wieku od 12. do 35. miesiąca. Świadczenie nie przysługuje na dziecko, które uczęszcza do przedszkola, żłobka, klubu dziecięcego lub jest pod opieką dziennego opiekuna. Kwota świadczenia to 1500 lub 1900 złotych miesięcznie, jeżeli dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności — dodaje rzeczniczka.

Wniosek o świadczenie może złożyć rodzic dziecka (matka albo ojciec), opiekun faktyczny, rodzic zastępczy oraz osoba prowadząca rodzinny dom dziecka.

Świadczenie aktywnie w żłobku przysługuje na dofinansowanie kosztów objęcia dziecka opieką w żłobku, klubie dziecięcym albo sprawowaną przez dziennego opiekuna. Dotyczy dzieci, które uczęszczają do żłobka, klubu dziecięcego (znajdującego się w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych) lub są objęte opieką opiekuna dziennego (znajdującego się w wykazie opiekunów dziennych). Kwota świadczenia to 1500 złotych miesięcznie lub 1900 złotych miesięcznie, jeżeli dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności.

Świadczenie przysługuje do końca roku szkolnego, w którym dziecko skończy 3 lata, a gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – do końca roku szkolnego, w którym skończy 4 lata.

— Świadczenie aktywnie w domu przysługuje na każde dziecko w rodzinie, które skończyło 12 miesięcy, do ukończenia przez nie 35. miesiąca życia. Wniosek o świadczenie może złożyć rodzic dziecka (matka albo ojciec) oraz opiekun faktyczny. Świadczenie będzie wypłacane w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko, niezależnie od tego, czy dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności — mówi Grabowska.