Budowa Dworca Głównego w Olsztynie prawie zakończona. Jak idą prace? [ZDJĘCIA]

Według pierwszych spekulacji już niedługo budynek Dworca Głównego w Olsztynie ma zostać oddany do użytku. Zanim jednak to się stanie potrzebne jest uzyskanie wszystkich niezbędnych zgód administracyjnych. Jak aktualnie wygląda budowa?

Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w Olsztynie obejmowała wymianę 28 km torów i 116 rozjazdów wraz z urządzeniami sterowania ruchem kolejowym i siecią trakcyjną. Modernizację przeszła nie tylko część pasażerska, ale również towarowa część stacji.

Tory przystosowano do ruchu cięższych i dłuższych pociągów do 750 metrów. Zwiększyła się także liczba zelektryfikowanych torów do obsługi pociągów towarowych, które zamiast lokomotyw spalinowych będą mogły być prowadzone lokomotywami elektrycznymi.

W ramach inwestycji w Olsztynie powstała nowa nastawnia z nowoczesnymi komputerowymi urządzeniami. Dyżurni ruchu będą z niej nadzorować przejazdy pociągów pasażerskich i towarowych na stacji.

W nowym obiekcie, poza dyżurnymi ruchu, stacjonować będą również służby techniczne PLK, które będą mogły szybko reagować na usterki na stacji.

Niedawno zakończyły się prace przy budowie dwóch ostatnich peronów. Zamontowano także ławki, gabloty informacyjne i wyświetlacze. Prace budowlane mają zakończyć się jeszcze w tym miesiącu, jednak sam budynek ma zostać oddany do użytku nieco później, z uwagi na uzyskanie wszystkich niezbędnych zgód.

Modernizacja dworca to nie tylko nowy budynek, ale także tunel, który łączy nową inwestycję z Zatorzem. Więcej o tunelu i o planowanym jego otwarciu możecie przeczytać w czwartkowym wydaniu Gazety Olsztyńskiej.

Jak aktualnie wygląda Dworzec Główny w Olsztynie? Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z budowy.