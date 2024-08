Sztynort szanty festiwal 2024

Już w dniach 13-15 sierpnia 2024 roku odbędzie się jedna z najbarwniejszych imprez letnich na Mazurach – Sztynort Szanty Festiwal! To wyjątkowe wydarzenie, które od lat przyciąga pasjonatów muzyki, żeglarstwa i radosnej atmosfery. Trzy dni w wypełnione po brzegi szantami i piosenkami żeglarskimi w najlepszym wykonaniu. Rodziców z dziećmi zapraszamy do wspólnej zabawy podczas koncertu ZEJMAN DZIECIOM, a po koncertach na Scenie Głównej żeglarskie after party w legendarnej Tawernie Zęza.