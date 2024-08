Morawiecki: Metodą na ochronę oszczędności są obligacje

„Rynki kapitałowe krwawią. Podobno idzie wielki kryzys i recesja. Wielu z Was zastanawia się pewnie, jak zachować się w takiej sytuacji. Jedną z metod na ochronę oszczędności są obligacje” - podkreślił były premier Mateusz Morawiecki na platformie X i zamieścił wideo.

Dlaczego jakiś czas temu w nie zainwestowałem? Dlaczego włożyłem swoje oszczędności w obligacje?

— zapytał polityk.

Po pierwsze, dlatego że to obligacje polskiego skarbu państwa. Jeżeli Polacy kupują polski dług, to mniej musimy zadłużać się za granicą. To ważne, bo ten kto trzyma polski dług, ten trzyma Polaków w garści

— podkreślił Mateusz Morawiecki.

Po drugie, bo dają dobrą stopę zwrotu. Oprocentowanie polskich obligacji potrafi być nawet lepsze niż najlepszych lokat w bankach

— wskazał były premier w nagraniu.

Po trzecie, jako premier nie miałem czasu na bycie aktywnym inwestorem. Teraz zresztą też nie mam. Nie przypadkiem na rynkach finansowych inwestycje w obligacje uznawane są za inwestycje praktycznie bez ryzyka. Na akcjach można więcej zarobić, ale też więcej stracić

— wyjaśnił Mateusz Morawiecki.

