Wyjątkowa współpraca w Szkole Podstawowej nr 34 w Olsztynie

Okres wakacyjny to często w szkołach najgorętszy czas z punktu widzenia inwestycyjnego. Brak uczniów w budynkach placówek pozwala na swobodną realizację zaplanowanych albo najpilniejszych remontów.

Jednym z obiektów w których będą realizowane prace jest Szkoła Podstawowa nr 34 przy ul. Herdera. W czerwcu do placówki zgłosiła się jedna z wolontariuszek Fundacji Leroy Merlin z propozycją sfinansowania i wykonania remontu jednej z łazienek dla dzieci.

— Pieniądze pochodzą z tzw. Funduszu solidarnościowego i przeznaczone były głównie na adaptację pomieszczeń przeznaczonych na pobyt uchodźców z Ukrainy — mówi prezes fundacji Agnieszka Bolek. — Ponieważ obecnie nie ma zapotrzebowania na takie lokale, postanowiono resztę pieniędzy przeznaczyć na inne działania skierowane do miejsc pobytu lub edukacji dzieci z Ukrainy.

W SP34 uczy się 24 dzieci z terenów Ukrainy, pojawiła się więc możliwość takiego remontu. Szkoła jest pierwszą i jak na razie jedyną placówką w Województwie Warmińsko-Mazurskim, którą w ten sposób wsparła Fundacja.

— Bardzo dziękujemy za tego rodzaju wsparcie — mówi prezydent Olsztyna, Robert Szewczyk. — Takie działania mają dla nas ogromną wartość. Wsparcie różnych inicjatyw, działań realizowanych na terenie miasta przez prywatnych przedsiębiorców jest niezwykle istotne.

Wszelkie koszty, materiały oraz same działania są po stronie Fundacji. To, co leży po stronie szkoły, to usunięcie starej armatury z pomieszczeń oraz podstawienie kontenera na odpady.

Remont ma zostać przeprowadzony w sierpniu. Wartość prac to ok. 125 tys. złotych.

W tej chwili w olsztyńskich szkołach realizowanych jest kilka zadań. W Szkole Podstawowej nr 13 trwa remont sali gimnastycznej i malowanie korytarzy, Przedszkole Miejskie nr 36 jest dostosowywane do przepisów przeciwpożarowych, natomiast w przedszkolu nr 32 trwa remont po zalaniu. Łączny koszt tych prac to ok. 1,3 mln złotych.