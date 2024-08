Olsztyn znnany i zapomniany: Znaleźliśmy najbardziej niemiecką ulicę w Olsztynie

Tym razem zapraszamy Was do Olsztyna z przełomu wieków, do czasów kiedy powstawała ulica Partyzantów. "Zwiedzimy" fabrykę, która była ówczesnym Michelinem. Dowiecie się dlaczego nagrobek jej twórcy wylądował na wysypisku, które dzisiaj zamieniło się w Park Centralny.

.