Marszałek, minister funduszy i samorządowcy o dalszym rozwoju regionu

W spotkaniu (5 sierpnia) z ministrem Karnowskim oprócz marszałka Marcina Kuchcińskiego wzięli udział europoseł Jacek Protas, prezydenci miast Olsztyna, Elbląga i Ełku, przedstawiciele Konwentu Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich, stowarzyszenia „Polskich Miast Cittaslow“, Stowarzyszenia Warmińsko-Mazurskich Samorządów Pogranicza, Zarządu Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego oraz Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020.

— Rozwijamy się w oparciu o środki europejskie, dlatego nastawiamy się na dialog z rządem i z Komisją Europejską — mówił przed spotkaniem na briefingu prasowym marszałek Marcin Kuchciński. — O wszystkich dostępnych programach rozmawiamy także z gospodarzami miast i korporacji samorządowych.

Z najnowszymi danymi na temat kondycji regionu przyjechał sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

— Województwo warmińsko-mazurskie zdecydowanie wyróżnia się na tle kraju pod względem absorbcji środków z programów unijnych i krajowych — mówił minister Jacek Karnowski. — To pierwszy region w rankingu pozyskania funduszy na jednego mieszkańca, z czego jako samorządowcy i mieszkańcy możecie być dumni. W tej chwili mamy podpisanych już 186 umów z nowego programu Funduszy Europejskich na lata 2021-2027, co przekłada się na 16 proc. wszystkich środków. Serdecznie gratuluję zarówno posłowi Jackowi Protasowi, który jako marszałek uruchomił tą maszynę, jak i Marcinowi Kuchcińskiemu, który skutecznie ją rozpędza.

Jacek Protas, były marszałek województwa, a potem także sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, przedstawił swoje nowe plany pracy z Europarlamencie.

— Moja nowa rola w Parlamencie Europejskim to praca w komisjach rozwoju regionalnego i budżetu, a to są kluczowe miesjca, gdzie będzie sie kształtować nowa polityka spójności po 2027 roku — mówił w Olsztynie europoseł Jacek Protas. — Na korytarzach w Brukseli krążą różne pomysły na kształt tej polityki, naszą rolą jest, aby kolejne programy europejskie były dla nas równie zasobne, jak do tej pory.