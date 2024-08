Wyzywał, groził i chciał opluć policjantów. Z olsztyńskiej plaży wprost do policyjnego aresztu

Do zdarzenia doszło w czwartek (1 sierpnia) wieczorem na plaży nad jeziorem Ukiel w Olsztynie. Patrol policyjnych wodniaków podjął interwencję wobec dwóch mężczyzn pijących alkohol w miejscu zabronionym. Funkcjonariusze ukarali mandatami sprawców wykroczenia.

W tym momencie jeden z nich zaczął być agresywny. 43-latek najpierw ostentacyjnie w obecności policjantów wyrzucił otrzymany blankiet mandatu karnego do jeziora, a następnie zaczął wyzywać interweniujących policjantów wykrzykując pod ich adresem wulgarne słowa. Mężczyzna próbował także opluć funkcjonariuszy oraz kierował wobec nich groźby.

43-latek został ostatecznie zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Następnego dnia usłyszał on zarzut znieważenia funkcjonariuszy publicznych oraz stosowania wobec nich gróźb w celu zmuszenia do zaniechania czynności prawnej. Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.