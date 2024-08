Split i Trogir - dwa chorwackie bratanki

Chorwacja jest niezwykle malowniczym krajem na wybrzeżu Adriatyku, który skrywa wiele klejnotów zachwycających podróżnych z całego świata. Wśród nich wyróżniają się dalmacki Split i Trogir. To dwa miasta o bogatej historii, które kuszą swoim urokiem architektonicznym, kulturą i wspaniałymi widokami. Nie bez powodu są one często określane jako "dwaj bracia" z powodu swojej bliskości geograficznej i podobnych cech.

Split – miasto Dioklecjana

Split jest największym miastem Dalmacji i miejscem, które łączy w sobie dwa światy - starożytność i współczesność. Jego sercem jest starówka, która kryje w sobie jedno z najbardziej imponujących archeologicznych skarbów Europy - Pałac Dioklecjana. Ten monumentalny kompleks, zbudowany w III wieku przez cesarza rzymskiego Dioklecjana, jest uważany za jedno z najbardziej zachwycających arcydzieł rzymskiej architektury. Spacerując wąskimi uliczkami wewnątrz pałacowych murów, można przenieść się w czasie i poczuć ducha starożytności. Od monumentalnej Bramy Złotej, przez perystyl z kolumnadą, aż po katedrę św. Dujma, każdy zakamarek tego miejsca opowiada swoją historię. Katedra jest jedną z najważniejszych świątyń w Chorwacji, położoną w sercu pałacu Dioklecjana. Jej imponująca fasada i wnętrze urzekają bogatymi zdobieniami i dziełami sztuki.

Na uwagę zasługuje również Muzeum Archeologiczne znajdujące się w Pałacu Papalic. Prezentuje ono bogatą kolekcję artefaktów z regionu Dalmacji, począwszy od czasów prehistorycznych aż po średniowiecze. Po zwiedzeniu zabytków warto przejść się bulwarem Riva, nadbrzeżną promenadą i zanurzyć się w pulsującym życiem miasta, pełnymi kawiarni, restauracji i sklepików. Dla miłośników natury polecam również Park Marjan znajdujący się w zachodnim krańcu Splitu. To idealne miejsce na spacery, rowery i pikniki. Z jego wzgórz można obejrzeć zapierające dech w piersiach widoki na miasto i morze.

Jednak Split to nie tylko zabytki - to także miejsce, które oferuje niezapomniane doznania kulinarne. Smakując tradycyjne chorwackie przysmaki, takie jak dalmatyński soparnik (połączenie ciasta, jarmużu i cebuli) czy świeże owoce morza, można poczuć prawdziwy smak Dalmacji.

Trogir – miasto Muzeum



Trogir jest kolejnym skarbem na chorwackim wybrzeżu. Położony jest zaledwie kilkanaście kilometrów na północ od Splitu. To miasto kusi swoją urodą i niepowtarzalnym klimatem. Trogir jest jak otwarta księga historii, którą można czytać przechadzając się jego wąskimi uliczkami. Centralnym punktem miasta jest Stary Rynek, otoczony zabytkowymi budynkami i kawiarniami, gdzie można delektować się kawą, obserwując życie miasta. Jednak największym klejnotem jest jego starówka, wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Labirynt wąskich uliczek prowadzi do monumentalnych budowli, takich jak katedra św. Wawrzyńca czy Twierdza Kamerlengo, które zachwycają swoją architekturą i historią. Katedra św. Wawrzyńca to arcydzieło romańskiej architektury, które zaskakuje swoją piękną fasadą i bogactwem detali. We wnętrzu katedry warto zobaczyć monumentalny ołtarz, malowidła ścienne i rzeźby, które przeniosą w czasie do epoki, gdy mistrzowie kunsztu kształtowali te święte mury.

Na uwagę zasługuje również renesansowy Pałac Cipiko z XVI wieku, który odzwierciedla bogactwo i prestiż ówczesnych rodzin patrycjuszowskich. Jego piękna fasada i wewnętrzne dziedzińce są niezwykle imponujące. Dla zainteresowanych zgłębianiem historii i kultury tego fascynującego miasta polecam Muzeum Miasta Trogir. Znajdują się tutaj wystawy poświęcone historii miasta, sztuce oraz życiu codziennemu jego mieszkańców. Wspomniana już wcześniej Twierdza Kamerlengo to jedna z najbardziej imponujących historycznych budowli w Trogirze. Została zbudowana w XV wieku przez weneckiego admirała i gubernatora Trogiru, Marinę Mocenigo. Jej głównym celem było wzmacnianie obronności miasta oraz kontroli nad strategicznym Adriatykiem. Budowla miała kluczowe znaczenie dla systemu obronnego Trogiru w średniowieczu i renesansie.

Spacerując promenadą nadbrzeżną, można podziwiać widok na malowniczy port, gdzie kotwiczą tradycyjne drewniane łodzie rybackie i luksusowe jachty. Wieczorem, gdy miasto ożywa, uliczki wypełniają się dźwiękami muzyki i zapachem świeżo przyrządzanych potraw, co sprawia, że Trogir staje się jeszcze bardziej magiczny. To właśnie tutaj można poczuć puls życia miasta i odkryć ukryte skarby, takie jak małe kawiarenki, urocze sklepiki z pamiątkami i urokliwe miejsca do odpoczynku.

Split i Trogir, choć oddalone od siebie o zaledwie kilkanaście kilometrów, oferują turystom zupełnie różne, a jednocześnie równie niezapomniane doświadczenia. Split imponuje monumentalnymi ruinami starożytnego pałacu, pulsującym życiem miasta i wyjątkowymi smakami, podczas gdy Trogir kusi swoją urodą, uroczymi uliczkami i bogatą historią.

Rajskie wyspy: Brać i Drvenik



W samym sercu Adriatyku znajdują się wyspy Brać i Drvenik, które zachwycają swymi dzikimi krajobrazami, urokliwymi plażami i bogatą historią. Jednak to, co czyni podróż na te wyspy wyjątkową, to podróż statkiem, która otwiera drzwi do magicznych przygód i niepowtarzalnych widoków. Podróż na wyspy Brać i Drvenik zaczyna się w przyjemnej atmosferze portu Split. Wypływając stąd, można poczuć, jak codzienne zmartwienia zostają w tyle, zastępowane przez dreszcz emocji odkrywania nowych miejsc.

Wyspa Brać jest kwintesencją uroku Chorwacji, jak również największą wyspą w archipelagu Dalmacji. Gdy statek zbliża się do brzegów Brać, krajobraz zdobią niezwykle malownicze zatoki, skaliste klify i bujna zieleń. Po dotarciu na wyspę, można zanurzyć się w kulturze i historii, odwiedzając starożytne miasteczka, takie jak Supetar czy Bol, które zachowały autentycznego ducha dawnych czasów. Nie można też zapomnieć o jednym z najbardziej charakterystycznych miejsc na wyspie Brać - plaży Zlatni Rat. Ta unikalna, migotliwa plaża, która zmienia swój kształt w zależności od pływu i wiatru, jest prawdziwym klejnotem Adriatyku. Można tu spędzić cały dzień, opalając się na złocistym piasku i kąpiąc w krystalicznie czystych wodach.

Po wizycie na Brać, kolejnym punktem morskiej odysei jest wyspa Drvenik. Mimo że jest znacznie mniejsza od swojej sąsiadki, wciąż zachwyca swoim urokiem i spokojem. Drvenik to miejsce, gdzie czas zwalnia i dzięki temu można oddać się kontemplacji nad pięknem przyrody. Atrakcją wyspy są ukryte plaże, schowane w zatokach, oraz idylliczne ścieżki wiodące przez lasy sosnowe. Podczas spaceru po wyspie można także natknąć się na tradycyjne restauracje serwujące lokalne specjały, które zaspokoją nawet najbardziej wyrafinowane podniebienia.

Podróżując przez Split i Trogir można poczuć puls Dalmacji, odkryć jej tajemnice i zanurzyć się w niezwykłym klimacie Adriatyku. Te miasta to nie tylko miejsca na mapie, ale „dwaj bracia”, które zostają w pamięci na zawsze, zapraszając do powrotu w każdej chwili. Dla tych, którzy poszukują ucieczki od zgiełku miejskiego życia i pragną odkryć ukryte skarby Adriatyku, malownicze wyspy Brać i Drvenik są idealnymi celami podróży.

Anna Molęda-Kompolt