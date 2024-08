Wakacje – dla jednych czas podróży i wypoczynku, a dla innych czas pełen pracy i walki o przetrwanie. Ze względu na wzmożony ruch samochodowy i dużą liczbę wypadków szpitale mają więcej ludzi do uratowania, a Publiczna Służba Krwi robi wszystko co może, aby nie zabrakło krwi ratującej życie.

Idąc z pomocą w przetrwaniu tego ciężkiego okresu, Oddział Leśnik Klubu HDK Legion przygotowuje wraz Krzysztofem Hołowczycem i jego Fundacją Kierowca Bezpieczny Piknik Krwiodawstwa w Olsztynie, na którym odbędzie się pobór krwi w specjalnym krwiobusie oraz rejestracja potencjalnych dawców szpiku.

Wydarzenie będzie skupione na promocji bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz codziennym życiu. Jeżeli mowa o bezpieczeństwie na drodze, to istotnym elementem będzie wsparcie Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Każdy z nas ma moc ratowania życia w swoich rękach, dlatego o to jak je użyć, aby pomóc poszkodowanemu w różnych okolicznościach - zadba Grupa Ratownictwa PCK Olsztyn.

Akcja będzie miała również znaczenie patriotyczne. Sierpniowe działania wpisują się w przygotowany przez „Leśnika” Cykl Akcji Honorowego Dawstwa Krwi „ROK PAMIĘCI”. Tym razem w 80 rocznicę Powstania Warszawskiego, organizatorzy upamiętnią Powstańców, którzy walczyli o naszą wolność. Będzie to również okazja do pielęgnowania pamięci o naszych bohaterach w czym pomoże Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie. Dodatkowo dzięki nawiązanej współpracy z Fundacją Patriotyczną im. Witolda Pileckiego każdy, kto odda krew na akcji otrzyma pamiątkową koszulkę „Przelałem krew w rocznicę Powstania Warszawskiego”.

Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym przez:

- Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,

- Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego,

- Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego,

- Starostę Olsztyńskiego,

- Polska Zbrojna

- Defence24

- Karta Mundurowa

Dzięki wsparciu ludzi o szlachetnych sercach na dawców będą czekały upominki, poczęstunek oraz konkurs z nagrodami. Warto pamiętać o tym, że dzięki nawiązanemu partnerstwu „Leśnika” z Kartą Mundurową – wszyscy krwiodawcy w działający w tym oddziale mogą przystąpić do multirabatowego programu dedykowanego służbom mundurowym.



Zapraszamy do udziału w pikniku, który odbędzie się 10 sierpnia w godzinach od 10 do 15 na parkingu przy plaży miejskiej w Olsztynie.