Jaroty Południe: zamieszkaj w zielonym osiedlu na przedmieściach

Na obrzeżach Olsztyna w doskonałej lokalizacji powstaje nowe osiedle. Jeśli cenisz sobie bliskość miejskich udogodnień, a jednocześnie lubisz wypoczywać na łonie natury – nad jeziorem, rzeką lub podczas spacerów w lesie, to idealne miejsce do życia. Mieszkania już w sprzedaży!





Inwestycja znajduje się w niezwykle zielonej okolicy - sąsiaduje m.in. z rezerwatem przyrody nad rzeką Łyną, a jednocześnie jest blisko pełnej infrastruktury miasta (do centrum dotrzesz w 15 minut). Osiedle znajduje się w Jarotach, kameralnej miejscowości, która bezpośrednio graniczy z Olsztynem.

Zielona okolica, w której oddychasz pełną piersią

W okolicy Osiedla Jaroty Południe znajdziemy mnóstwo atrakcyjnych ścieżek spacerowych, parków, lasów oraz jezior. Tutaj mieszkasz w zdrowym klimacie i cieszysz się wszystkim, czego potrzeba do wygodnego życia – blisko do sklepów, punktów usługowych, przystanków komunikacji miejskiej, przedszkoli czy szkół.

Zadbane osiedle z licznymi udogodnieniami

Jaroty Południe obejmuje trzy nowoczesne budynki po 60 mieszkań każdy, znajdujące się na zamykanym terenie pełnym zielonych nasadzeń, co zapewnia poczucie bezpieczeństwa i prywatności. Mieszkańcy mogą wygodnie parkować swoje samochody w garażach podziemnych pod budynkami lub na naziemnych miejscach postojowych. Najmłodsi mają do dyspozycji prywatny plac zabaw.

Mieszkania z ogródkiem lub balkonem

Każde mieszkanie Jaroty Południe zostało zaprojektowane z myślą o możliwości relaksu na świeżym powietrzu. Lokale na parterze mają indywidualne ogródki, gdzie możesz pielęgnować ulubione rośliny, organizować spotkania z przyjaciółmi, czy po prostu cieszyć się chwilą wypoczynku na zielonej trawie. Natomiast mieszkania na piętrze mają duże balkony, które pozwalają na podziwianie pięknych widoków i relaks w atmosferze prywatności.



Mieszkanie dopasowane do Twoich potrzeb

Jaroty Południe wyróżnia się dużym zróżnicowaniem pod względem dostępnych układów i metraży mieszkań. Lokale mają powierzchnię od 27,45 m² do 77,01 m², więc łatwo wybierzesz przestrzeń, która spełni wszystkie Twoje wymagania. Dodatkowo możemy dopasować ją do Twoich potrzeb, zmieniając np. układ ścian działowych. W swoim nowym mieszkaniu będziesz cieszyć się nie tylko wygodą użytkowania, ale także słoneczną przestrzenią– dzięki odpowiedniej ekspozycji względem stron świata i dużym oknom do wnętrz wpada mnóstwo światła o każdej porze dnia.

Biuro sprzedaży

TreeHouse Nieruchomości s.c.

ul. Kotańskiego 1 lok. 102,

10-166 Olsztyn

tel. 532 460 490

kontakt@jarotypoludnie.pl

