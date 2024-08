Z osiedla na Likusach nad jezioro Ukiel Powstanie bezpieczny skrót? [ZDJĘCIA]

Mieszkańcy Likus zgłosili do Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego ciekawy projekt, który ma poprawić bezpieczeństwo i komfort dojścia do traktu spacerowego nad jeziorem Ukiel. Plan zakłada budowę nowych chodników, co pozwoli uniknąć pieszym ulicy Dębowej. Ale to nie wszystko – projekt przewiduje jeszcze kilka interesujących rozwiązań, które mogą odmienić okolicę.

Mieszkańcy Likus stworzyli projekt do Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego, w którym to zaproponowali zagospodarowanie i utwardzenie dwóch ścieżek. Chodzi o dojścia do traktu spacerowego na jeziorem Ukiel, które pozwoliłby w szybki i bezpieczny sposób dotrzeć we wskazane miejsce. A mianowicie mowa o przejści z ulicy Klonowej do ścieżki spacerowej nad jeziorem Ukiel.

— Projekt poprawi bezpieczeństwo, komfort i estetykę spaceru z osiedla nad jezioro. Dzięki projektowi mniej ludzi wybierze przejście niebezpieczną ulicą Dębową, która jest wąska i nie ma chodników, a jest wykorzystywana często przez samochody jako skrót osiedlowy pomiędzy ulicami Bałtycką a Sielską — mówią pomysłodawcy projektu OBO.

W ramach projektu mają zostać wykonane bezpieczne chodniki dla pieszych i osób poruszających się na wózkach w zakresie:

a) Budowa chodnika z krawężnikami oraz kanalizacją deszczową na działkach drogowych nr 141, 113, 165 2.

b) Budowa chodnika z krawężnikami oraz kanalizacją deszczową na działkach drogowych nr 216, 222/2, 113.

Powyższe zadania mają na celu utworzenie przejścia w miejscu obecnie nierównego, nietrwałego i niebezpiecznego podłoża terenowego nieutwardzonego z wystającymi elementami betonowymi. A dzięki projektowi zostanie wykonana trwała, estetyczna nawierzchnia na wytrzymałej podbudowie tłuczniowej.

Pełne utwardzenie wytrzymałą, gładką nawierzchnią zapewni komfortowe użytkowanie ścieżki przez wózki, rowery, rolki i hulajnogi oraz zapewni zabezpieczenie przed rozrastaniem się zakrzaczeń z sąsiednich nieruchomości.

Dodatkowo po obu stronach utwardzenia zostaną wykonane wkopane głęboko wysokie krawężniki, które uniemożliwią przerastanie korzeni na ścieżkę. Wody opadowe z chodników zostaną odprowadzone do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, co rozwiąże problem z zalewaniem i niszczeniem ścieżek.

Ale to nie wszystko. Dzięki OBO, we wskazanych miejscach staną śmietniki i donice z zielenią.

Planowany koszt przedsięwzięcia to 170 00 złotych.