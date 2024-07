Wojewódzkie Obchody Święta Policji [ZDJĘCIA]

Środek lata to czas, w którym policjanci obchodzą rocznicę powołania Policji Państwowej. Wręczane są wyróżnienia, odznaczenia i awanse na wyższe stopnie służbowe. To też czas, w którym policjanci spotykają się z mieszkańcami regionu i przygotowują dla nich atrakcje, by zaprezentować im swoją służbę oraz dumę z tego, że nosząc policyjny mundur mogą służyć wiernie społeczeństwu, pomagać i chronić każdego dnia. Tak też było w Olsztynie.