Gdzie najlepiej przeprowadzić laserową korekcję wzroku – porady przy wyborze kliniki

Laserowa korekcja wzroku to bezpieczny i szybki zabieg. Jednak jeśli chcesz mieć pewność co do zakładanych rezultatów i zmniejszyć ryzyko ewentualnych powikłań pozabiegowych, przeanalizuj dokładnie ofertę co najmniej kilku klinik okulistycznych. Na jakie kwestie powinieneś zwrócić uwagę przy wyborze konkretnej placówki? Oto praktyczne wskazówki, które ułatwią Ci podjęcie słusznej decyzji!

Laserowa korekcja wzroku – klinika okulistyczna z dobrymi opiniami

przeprowadzić ten zabieg? Postaw na klinikę okulistyczną, która ma pozytywne opinie wśród pacjentów. Jak to sprawdzić? Odwiedź fora internetowe poświęcone zabiegom korekcji wzroku w Twoim mieście lub województwie. Możesz również dołączyć do grup na Facebooku lub przeczytać opinie pacjentów zamieszczone na stronie internetowej placówki. Jeśli ktoś z Twoich znajomych poddał się laserowej korekcji wzroku, nie wahaj się i porozmawiaj z nim, aby zasięgnąć opinii u źródła. Chcesz wiedzieć, co jeszcze ma znaczenie przy wyborze kliniki okulistycznej? Laserowa korekcja - wzroku gdzie najlepiej przeprowadzić ten zabieg? Postaw na klinikę okulistyczną, która ma pozytywne opinie wśród pacjentów. Jak to sprawdzić? Odwiedź fora internetowe poświęcone zabiegom korekcji wzroku w Twoim mieście lub województwie. Możesz również dołączyć do grup na Facebooku lub przeczytać opinie pacjentów zamieszczone na stronie internetowej placówki. Jeśli ktoś z Twoich znajomych poddał się laserowej korekcji wzroku, nie wahaj się i porozmawiaj z nim, aby zasięgnąć opinii u źródła. Chcesz wiedzieć, co jeszcze ma znaczenie przy wyborze kliniki okulistycznej?

Zabieg laserowej korekcji wzroku – sprawdź kadrę specjalistów i używany sprzęt

Zwróć uwagę, czy dana placówka zatrudnia dobrych specjalistów. Upewnij się, czy w klinice pracuje zespół doświadczonych i wykwalifikowanych lekarzy oraz innych pracowników medycznych. Przeanalizuj stronę www i dowiedz się, jaki sprzęt jest wykorzystywany do badań diagnostycznych oraz zabiegów. Nie wahaj się i dopytuj, czy aby na pewno klinika korzysta na co dzień jedynie z certyfikowanych urządzeń. W końcu chodzi tu o Twoje bezpieczeństwo oraz zdrowie oczu. Pamiętaj, im bardziej wnikliwy research przeprowadzisz, tym większą szansę masz na wybór najlepszego możliwego miejsca do wykonania zabiegu.

Zapoznaj się z metodami laserowej korekcji wzroku

Zanim umówisz się na wizytę wstępną, dowiedz się, jakimi metodami w danej klinice przeprowadzana jest laserowa korekcji wzroku. Modelowanie rogówki może być wykonywane bardziej nowoczesnymi lub tradycyjnymi technikami, które różnią się m.in. czasem rekonwalescencji oraz ceną. Wiedz jednak, że bez względu na metodę, procedura nie jest bolesna, gdyż lekarz zawsze przed zabiegiem aplikuje do gałki ocznej specjalne krople o miejscowym działaniu znieczulającym. Laserowa korekcja wzroku to zabieg chirurgii jednego dnia (wrócisz do domu już po kilku godzinach pobytu w klinice okulistycznej).

Zapytaj, jak wygląda rekonwalescencja po zabiegu laserowej korekcji wzroku

Podczas wizyty wstępnej porozmawiaj ze specjalistą o zaleceniach pozabiegowych. Dowiedz się, jak wygląda rekonwalescencja po laserowej korekcji wzroku. Miej świadomość, że proces pełnej regeneracji wzroku może trwać do roku (w zależności od indywidualnego przypadku).

Zastanawiasz się, czego unikać w pierwszych dniach po skorygowaniu wzroku? Postaraj się prowadzić oszczędzający tryb życia, odpoczywaj i nie nadwyrężaj oczu. Unikaj:

- dźwigania ciężkich przedmiotów,

- gwałtownego schylania,

- wpatrywania się w ekrany urządzeń elektronicznych (laptop, smartfon, tablet),

- wzmożonego wysiłku fizycznego,

- przebywania w zadymionych i zakurzonych pomieszczeniach.

Przez 3-4 tygodnie po zabiegu laserowej korekcji wzroku wstrzymaj się od:

- pływania na basenie i w otwartych zbiornikach wodnych,

- korzystania z sauny i solarium,

- opalania na słońcu,

- tarcia gałki ocznej dłońmi,

- mocnego zaciskania powiek.

Podczas rekonwalescencji wykonując codzienne czynności higieniczne, nie dopuszczaj do kontaktu oczu z mydłem oraz innymi kosmetykami. Zrezygnuj z makijażu przez 2 tygodnie po zabiegu laserowej korekcji wzroku. O wszystkich zaleceniach poinformuje Cię okulista w trakcie wizyty kwalifikującej do zabiegu. To idealna okazja do podzielenia się obawami i wątpliwościami dotyczącymi samej procedury!

Źródła:

https://podyplomie.pl/okulistyka/24355,adaptacja-oka-po-laserowej-korekcji-wzroku

[25.06.2024 r.]