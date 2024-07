W jakie nieruchomości inwestować?

Nieruchomości inwestycyjne - podstawowe informacje

Nieruchomości pod inwestycje to wszelkie nieruchomości utrzymywane w posiadaniu w celu zwiększenia ich wartości i/lub w celu osiągnięcia zysków - z ponownej sprzedaży bądź z wynajmu. Co ważne, nieruchomość inwestycyjna nie może być wykorzystywana przy:

— świadczeniu usług,

— produkcji,

— dostawach dóbr,

— czynnościach administracyjnych.

Jak wskazuje Międzynarodowy Standard Rachunkowości (MSR), to właśnie odróżnia ją od nieruchomości zajmowanej przez właściciela, czyli utrzymywanej ze względu na wykorzystanie w wymienionych wyżej celach. Nieruchomości inwestycyjnej nie można również przeznaczyć na sprzedaż w ramach zwykłej działalności jednostki.

Nieruchomości w mniejszych miejscowościach

Chcąc zainwestować w nieruchomość, warto rozważyć kupno mieszkania lub domu w mniejszej miejscowości położonej nieopodal większego miasta. Cena takiej nieruchomości jest znacznie niższa niż cena nieruchomości w dużym mieście, a mimo to cieszy się ona znaczącym zainteresowaniem osób dojeżdżających do pracy do większego ośrodka. Mieszkanie w mniejszej miejscowości to także idealne rozwiązanie dla pracowników zdalnych, którym nie zależy na lokalizacji w centrum miasta. Dla najemców oznacza to też niższy czynsz - podobnie jak w przypadku mieszkań o mniejszym metrażu. Nieruchomości położone w małych miejscowościach przyciągają także turystów.

W sezonie letnim czy zimowym można więc z powodzeniem wynajmować mieszkanie lub dom na okres krótkoterminowy. Decydując się na nieruchomość w małym mieście, można trafić na prawdziwe okazje - cena może być znacznie niższa niż wartość rynkowa domu lub mieszkania.

Nieruchomości z rynku pierwotnego

Jeśli chodzi o możliwości, jakie nieruchomości dają kupującym, to znacznie korzystniejszy jest zakup mieszkania lub domu z rynku pierwotnego. Nie wymagają one przeprowadzania remontu i są znacznie łatwiejsze do urządzenia. Wykończenie nieruchomości z rynku wtórnego może natomiast wiązać się ze znacznie większymi trudnościami. Nowe budynki są dostosowane do potrzeb i oczekiwań mieszkańców, mają windy i inne udogodnienia, których w nieruchomościach sprzed lat zwyczajnie brakuje.

Nowe mieszkania często objęte są też tzw. gwarancją deweloperską. Jeżeli więc wystąpi jakakolwiek poważniejsza usterka, deweloper zobowiązany jest do dokonania niezbędnych napraw. Dodatkowym atutem jest również fakt, że kupno nieruchomości deweloperskiej bywa znacznie łatwiejsze niż zakup tej używanej.

Niewielkie mieszkania

Poszukując nieruchomości pod inwestycje, inwestorzy zwracają obecnie uwagę szczególnie na mniejsze mieszkania - np. kawalerki lub mieszkania dwupokojowe. Wiążą się one z niższymi kosztami zakupu i wykończenia, a mimo niewielkiego metrażu wciąż cieszą się zainteresowaniem ze strony najemców. Mniejsza powierzchnia mieszkalna oznacza bowiem jednocześnie niższy czynsz. Nieruchomości o stosunkowo małym metrażu wciąż da się zagospodarować w taki sposób, aby były maksymalnie funkcjonalne - a wydatki na remont są dużo niższe niż w przypadku mieszkań o dużej powierzchni.

A może mieszkanie za granicą?

Trendem, który z pewnością nie straci na popularności jeszcze przez długi czas, jest inwestowanie w mieszkania położone za granicą. Do najchętniej kupowanych nieruchomości należą te zlokalizowane m.in. we Włoszech czy w Hiszpanii, gdzie jednym z największych atutów jest atrakcyjna pogoda. Ich ceny nie zmieniają się w takim tempie jak ceny domów czy mieszkań w naszym kraju. Funkcjonalny apartament z pięknym otoczeniem w pobliżu morza doskonale nadaje się pod najem krótkoterminowy, np. dla turystów w sezonie wakacyjnym. Pobyty za granicą cieszą się też zainteresowaniem pracowników zdalnych, którzy coraz chętniej wyruszają na tzw. workation - zazwyczaj wybierają oni właśnie domy prywatne, a nie oblegane hotele.

Nieruchomości z licytacji komorniczych

Wśród nieruchomości, w które szczególnie warto inwestować, wymienia się również te pochodzące z licytacji komorniczych. Zazwyczaj umożliwiają one sporą oszczędność, a im taniej zakupione mieszkanie lub dom, tym większy zarobek. Cena wywoławcza czyli najniższa cena, za jaką może zostać sprzedana dana nieruchomość, to nierzadko 3 jej wartości rynkowej. Na drugiej licytacji może to być nawet 2/3 rynkowej wartości. Decydując się na zakup mieszkania z licytacji komorniczej, warto jednak upewnić się, że nie przebywają w nim starzy lokatorzy - w takim przypadku niezbędne jest przeprowadzenie postępowania eksmisyjnego. Dobrym krokiem jest również sprawdzenie księgi wieczystej nieruchomości - pozwala to uzyskać informacje np. na temat obciążenia hipoteką.

Nieruchomości pod inwestycje to nie tylko domy czy mieszkania, ale również obiekty przemysłowe, handlowe czy biurowo-magazynowe.



Na stronie internetowej Nieruchomości Orange pod linkiem https://www.nieruchomosci.orange.pl/blog/inwestycje-w-nieruchomosci-w-polsce-najpopularniejsze-wybory-inwestycyjne sprawdzisz, jakie nieruchomości chętnie wybierają inwestorzy, a to powinno Ci ułatwić wybór konkretnej nieruchomości inwestycyjnej.

Źródło informacji: Bluerank