Gigant telekomunikacyjny z USA wycofuje swoje reklamy z Igrzysk Olimpijskich

C Spire nie kryje oburzenia profanacją Ostatniej Wieczerzy na ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich.

Podczas ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich w Paryżu zadrwiono z chrześcijaństwa, przedstawiając „tęczową” parodię Ostatniej Wieczerzy, z drag queens w rolach głównych.

W związku ze skandalem amerykańska firma C Spire postanowiła wycofać swoje reklamy z wydarzenia.

Byliśmy zszokowani kpiną z ‘Ostatniej Wieczerzy’ podczas ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. C Spire wycofuje nasze reklamy z Igrzysk Olimpijskich - poinformowała amerykańska firma, która jest szóstą co do wielkości firmą telekomunikacyjną w USA.

[tweet]https://twitter.com/CollinRugg/status/1817286135581933676[tweet]

Źródło: X/ wPolityce.pl