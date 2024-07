Wojewódzki zabiera głos ws. Babiarza. "Jeśli wolność w ogóle coś znaczy..."

Telewizja Polska odsunęła Przemysława Babiarza od relacjonowania IO i zawiesiła w pracy za jego słowa o piosence "Imagine" Johna Lennona, która wybrzmiała podczas ceremonii otwarcia imprezy. "

Świat bez nieba, narodów, religii i to jest wizja tego pokoju, który wszystkich ma ogarnąć. To jest wizja komunizmu, niestety" - powiedział komentator. TVP w wydanym w sobotę oświadczeniu uznała, że słowa były "skandaliczne", a "wzajemne zrozumienie, tolerancja, pojednanie – to nie tylko podstawowe idee olimpijskie, to także fundament standardów, którymi kieruje się nowa Telewizja Polska. Nie ma zgody na ich łamanie".

Wojewódzki zabiera głos

Dziennikarz na co dzień związany z TVN jak zawsze zabrał głos w mediach społecznościowych. Aby skomentować sytuację z igrzysk olimpijskich, posłużył się cytatem George'a Orwella:

"Jeśli Wolność w ogóle Coś znaczy, oznacza prawo do mówienia ludziom tego, czego nie chcą słyszeć" - napisał na Facebooku.

Dodał też dwa hasztagi: #wolnoscslowa i #przemyslawbabiarz.

Źródło: PAP/wp.pl