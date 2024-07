Skandal podczas ceremonii otwarcia Igrzysk. Jest petycja do MKOL

„Igrzyska Olimpijskie powinny łączyć ludzi całego świata w duchu sportowej rywalizacji, przyczyniać się do budowy pokoju na świecie i uczyć wzajemnego szacunku. Ubolewamy, że zamiast tego rozpoczęły się one od dyskryminacji i wykluczenia”- pisze Fundacja Grupa Proelio w petycji do MKOL, Francuskiego Komitetu Olimpijskiego i Ambasadora Francji w Warszawie.