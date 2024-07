Włoski dziennik: parodia "Ostatniej wieczerzy" to obraza sztuki i religii

W komentarzu opublikowanym na internetowej stronie gazety włoskiego Episkopatu podkreślono: "Jeśli organizatorzy, reżyserzy, choreografowie, karły i tancerze chcieli nas zaskoczyć swoją przysłowiową okazałością podczas inauguracyjnej ceremonii w Paryżu, to im się to udało, ale w żadnym razie nie było to nic wspaniałego".

W artykule zwrócono uwagę na "kicz i obraźliwą parodię +Ostatniej Wieczerzy+ Leonarda da Vinci w stylu drag queen".

"Jaki sens ma przekształcanie każdego planetarnego wydarzenia, zwłaszcza sportowego w Gay Pride?" - zapytał publicysta katolickiego dziennika. Dodał: "Skąd ta obsesyjna potrzeba, by za wszelką cenę wywieszać sztandary inności?".

Ceremonię opisał następująco: "To jak danie nouvel cousine, do którego szefowie kuchni wszystko wrzucili: pop, rock, lirykę; a potem zmieszali wszystkie składniki z nadmiarem nieodzownej "płynności" płci".

Według publicysty organizatorzy ceremonii "przesadzili z makijażem i koafiurą, by przedstawić ludzkość, która, jak się wydaje, ma sens tylko wtedy, gdy łamie schematy”. „Sponiewierano także +Ostatnią Wieczerzę+ biednego Leonarda poprzez promocję drag queen" - dodał.

"To obraza bezzasadna i w złym goście oczywiście nie tylko dla sztuki, ale także i przede wszystkim wobec religijnej wrażliwości wielu osób" - podsumowało „Avvenire”.

(PAP)