Pierwsza w Polsce pasta z kurczaka w tubce od marki Duda już w sprzedaży

Wysokiej jakości premium pasta z kurczaka dostępna w wygodnej tubce to odpowiedź na bieżące trendy konsumenckie - lekkiego, zdrowego odżywania, a jednocześnie szybkiego i wygodnego w obsłudze. To pierwszy tego typu produkt w Polsce od marki Duda, którego sprzedaż ruszyła w końcem lipca.

CEDROB FOODS S.A., właściciel marki Duda, wyjątkowo sprawnie reaguje na konsumenckie trendy i rozwija ofertę opartą na polskim kurczaku. Jeszcze niedawno spółka wprowadziła do sprzedaży linię drobiową High Protein, na którą składają się wysoko białkowe wędliny i dania gotowe. Teraz do oferty marki Duda dołącza nowy produkt Pasta z Kurczaka Duda Premium - pierwszy tego typu produkt w kategorii suchej w tubce oparty na mięsie z kurczaka.

— Będąc częścią koncernu Cedrob, największego producenta drobiu w kraju, szukamy rozwiązań pozwalających rozszerzyć wykorzystanie mięsa z kurczaka w produktach wygodnych i nowoczesnych. Wierzymy, że to doskonałe źródło białka znajduje zastosowanie w różnych okazjach do spożycia, których katalog również rozwijamy — mówi Marietta Stefaniak, wiceprezes zarządu CEDROB FOODS S.A. — To jednocześnie nasza odpowiedź na rozwijające się na europejskich rynkach portfolio past m. in. rybnych, co potwierdza kierunek ewolucji kategorii i budowę jej silnej gałęzi poza lodówką w segmencie przekąskowym. Potencjał produktu na polskim rynku sprawdziliśmy również w badaniach konsumenckich, otrzymując bardzo pozytywny feedback - konsumenci docenili walory naszej pasty z kurczaka, jako lekkiej i zdrowej przekąski, a jednocześnie szybkiej i wygodnej do podania.

Badania Euromonitor International’s Megatrends Quantification Model z 2024 roku wskazują, że aż 66,5 proc. konsumentów na całym świecie poszukuje rozwiązań ułatwiających codzienne życie. Wprowadzając na rynek pastę z kurczaka w wygodnym opakowaniu, marka Duda wpisuje się i w ten trend.

Co więcej, Pasta z Kurczaka Duda Premium dzięki opakowaniu - tubce - może być przechowywana w temperaturze pokojowej i ma dłuższy niż produkty chłodzone termin przydatności. Tym samym pasta to nie tylko tradycyjne zastosowanie na kanapkę, ale również doskonały składnik przekąsek typu finger food, sałatek czy tapasów, spożywanych zarówno w domu, jak i poza nim - na wycieczce, jako przekąska on the go.

— Stawiamy na funkcjonalność i atrakcyjność opakowania. Zadbaliśmy też o to, by Premium pasta z kurczaka - w codziennej diecie - stanowiła istotne źródło białka pochodzące z mięsa drobiowego. W ręce naszych konsumentów trafia zatem wartościowy i wygodny w użyciu produkt — podkreśla Leszek Organista, senior brand manager w CEDROB FOODS S.A.

Drób pozostaje dla konsumenta najbardziej wartościowym i najłatwiej dostępnym źródłem białka.

— Dostarczamy na rynek wyroby, które spełniają oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. To wynik naszej elastyczności i umiejętności zdefiniowania ich potrzeb — zaznacza Karolina Sarnik, dyrektor marketingu CEDROB FOODS S.A. — Teraz, dzięki naszej premium paście z kurczaka gwarantujemy oczekiwaną dostępność i wygodę sięgania po lekką i zdrową, drobiową przekąskę. Łatwe i szybkie śniadanie, posiłek do pracy, na wycieczkę czy na spotkanie z przyjaciółmi… Można znaleźć wiele powodów, żeby rozsmakować się w naszych pastach, zwłaszcza, że produkt przechowywany jest w wygodnej do użycia tubce, co z pewnością rozszerzy grupy docelowe o takie targety, jak single czy DINKs.

Powodów do spróbowania nowych premium past z kurczaka jest więc naprawdę wiele. Jednak ten podstawowy to fakt, że ten innowacyjny produkt przeniesie nas z pewnością na wyższy poziom smaku, a właściwie trzech smaków do wyboru: klasyczny, z borowikami i z chili. Tu znaczenie ma również kremowa, aksamitna konsystencja.

— Wdrożeniu produktowemu towarzyszy szeroko zasięgowa kampania, której pierwszy etap oparliśmy na promocji za pośrednictwem social mediów i współpracy z topowymi polskimi influencerami - docieramy w ten sposób do interesujących nas grup docelowych. Produkt będzie także promowany podczas letnich eventów marki Duda, planujemy kilka niestandardowych działań, które będą na pewno zaskoczeniem dla konsumentów — dodaje Leszek Organista.

Szczegóły na temat produktu można znaleźć na stronie https://pastaduda.pl/

Źródło informacji: CEDROB FOODS S.A.